Roma, demolite case e ville con piscina del clan Casamonica

Sono iniziate alle prime luci del giorno di oggi le demolizioni di case, capannoni e ville del clan Casamonica a Roma. Otto costruzioni in tutto. A due anni di distanza dalla demolizione delle prime abitazioni abusive costruite dal clan (con l’allora ministro dell’Interno Salvini in prima fila per le foto), in spregio di qualsiasi norma urbanistica, le ruspe sono tornate in azione in via Fratelli Marchetti Longhi 10, quartiere Romanina, roccaforte del clan.

Alla demolizione degli immobili, riconducibili al clan secondo gli accertamenti, si è arrivati grazie al lavoro dell’Osservatorio territoriale della sicurezza del VII municipio di Roma, sotto il coordinamento di un dirigente della Prefettura capitolina e la partecipazione del Campidoglio e delle forze dell’ordine locali. Circa 100 i poliziotti e i carabinieri impegnati sul posto.

In un complesso di miniappartamenti di proprietà del clan Casamonica e oggetto dell’operazione di stamattina, abitavano una quindicina di cittadini stranieri, forse affittuari in nero. Sulla loro posizione le indagini proseguono.

“Continua la nostra battaglia per riportare la legalità. Dopo le villette del Quadraro, stiamo abbattendo altri immobili abusivi del clan Casamonica da Roma. Grazie a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. Istituzioni unite vincono #ATestaAlta” ha twittato la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Le operazioni di abbattimento delle ville dei clan Casamonica di oggi si inseriscono nel quadro di ripristino della legalità nei territori della capitale in cui la famiglia spadroneggia, dopo gli sgomberi e le demolizioni del 20 novembre 2018, quando otto villette dei Casamonica vennero abbattute in via del Quadraro, tra le veementi proteste e le minacce dei residenti.

In basso le foto pubblicate sui profili social della sindaca Raggi e della presidente del VII municipio Monica Lozzi che spiega: