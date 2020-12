Variante inglese del Covid trovata in altri 5 Paesi. OMS: “Non ci sono elementi per dire che è più grave”

Il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus oggi ha parlato della nuova variante inglese del Covid, che tanta ansia sta mettendo soprattutto agli Europei. Intanto è un ceppo che è stato trovato finora almeno in altri cinque Paesi, tra i quali c’è anche l’Italia. Gli altri sono Australia, Islanda, Danimarca e Olanda.

Ghebreyesus ci ha tenuto a precisare che, anche se questa variante si diffonde notevolmente più rapidamente, non è detto che sia però anche più grave:

Il Regno Unito riferisce che questa variante del Coronavirus si trasmette più facilmente ma non ci sono elementi per ritenere che provochi conseguenze più gravi o sia più mortale. I virus mutano nel corso del tempo, è naturale ed è una cosa prevista. Il Regno Unito riferisce che questa variante si trasmette più facilmente ma non ci sono elementi per ritenere che provochi conseguenze più gravi o più mortale. L’Oms collabora con gli scienziati per capire come questi mutamenti genetici possano condizionare il comportamento del virus.