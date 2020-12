L’attenzione di tutti oggi è concentrata sul Vaccine Day, l’avvio della campagna vaccinale in tutta Europa, la più grande che ci sia mai stata nella storia dell’umanità. Tutti uniti contro il Covid-19, ma forse un po’ troppo vicini…

Stamattina, infatti, abbiamo assistito a scene di profonda idiozia e i protagonisti sono stati proprio coloro che dovrebbero diffondere informazioni fondamentali, la prima tra tutte sarebbe che ok, abbiamo dato il via alla vaccinazione, ma questo non significa ancora nulla, il virus è vivo e lotta contro di noi, per arginarlo le misure restano sempre le stesse: distanziamento, mascherine e igiene.

Medical workers of the Spallanzani infectious disease hospital, including Italian nurse Claudia Alivernini (C), stand during a press conference after receiving an injection of their first dose of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine, in Rome, on December 27, 2020. - The Spallanzani hospital, which has played a central role in the fight against the coronavirus crisis in Italy, is set to become the country's central hub for the distribution of the Pfizer vaccine, approved by the European Medicines Agency (EMA) on 21 December. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Medical workers of the Spallanzani infectious disease hospital, including Italian nurse Claudia Alivernini (L), stand during a press conference after receiving an injection of their first dose of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine, in Rome, on December 27, 2020. - The Spallanzani hospital, which has played a central role in the fight against the coronavirus crisis in Italy, is set to become the country's central hub for the distribution of the Pfizer vaccine, approved by the European Medicines Agency (EMA) on 21 December. (Photo by ANDREAS SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Medical staff members get vaccinated for the Covid-19 at the Amedeo di Savoia Hospital, in Turin, Northwestern Italy, on December 27, 2020. (Photo by Marco Bertorello / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) Italian specialist and director of infectious diseases department of Amedeo di Savoia Hospital, Giovanni Di Perri, gets vaccinated for the Covid-19 at the Amedeo di Savoia Hospital, in Turin, Northwestern Italy, on December 27, 2020. (Photo by Marco Bertorello / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) Assembramenti negli ospedali nel Vaccine Day Guarda le altre 7 fotografie →

Invece questa mattina decine e decine di giornalisti se ne sono altamente fregati del distanziamento e hanno creato dei veri e propri assembramenti attorno alle persone che si stavano sottoponendo al vaccino.

Forse l’errore parte proprio da chi ha organizzato queste vaccinazioni pubbliche, soprattutto a Torino dove sono state fatte all’aperto, facendo sentire giornalisti e operatori un po’ più liberi di ammassarsi per scattare una foto, fare una ripresa o qualche intervista a chi aveva appena ricevuto l’iniezione tanto attesa.

Durante la diretta di Rainews 24 più volte il conduttore Paolo Poggio ha fatto notare che si stavano vedendo troppe scene di assembramenti assolutamente ingiustificati e ha richiamato l’attenzione degli uffici stampa degli ospedali in cui queste scene si stavano verificando. In particolare allo Spallanzani di Roma erano presenti anche rappresentanti del Ministero della Salute e della Regione Lazio, che si sarebbero potuti preoccupare un po’ di più di evitare la calca tra i giornalisti.