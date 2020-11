Trump per e-mail ai suoi seguaci: “Ci stanno rubando le elezioni, chiedo ai miei difensori più feroci e fedeli di combattere”

In queste lunghe ore di attesa per lo spoglio che è ancora in corso e che non si sa di preciso quando si concluderà perché ci sono da contare tutti i voti arrivati per posta (e che potrebbero essere stati spediti anche nell’ultimo giorno utile), Donald Trump non fa che twittare a valanga e inviare e-mail ai suoi seguaci. Pare che siano addirittura sei le e-mail inviate nelle ultime ore dalla campagna di Trump-Pence agli iscritti.

Trump non fa che ripetere che sta vincendo, ma che i democratici stanno rubando le elezioni, soprattutto grazie al voto per posta, per questo chiede aiuto ai suoi seguaci affinché lo aiutino a “combattere”.

BEIJING, CHINA - NOVEMBER 04: A waitress wears a protective mask as she watches a speech by U.S. President Donald Trump on a television during an election watching event at a local bar on November 4, 2020 in Beijing, China. After a record-breaking early voting turnout, Americans head to the polls on the last day to cast their vote for incumbent U.S. President Donald Trump or Democratic nominee Joe Biden in the 2020 presidential election. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images) WASHINGTON, DC - NOVEMBER 04: U.S. President Donald Trump gestures to Vice President Mike Pence on election night in the East Room of the White House in the early morning hours of November 04, 2020 in Washington, DC. Trump spoke shortly after 2am with the presidential race against Democratic presidential nominee Joe Biden still too close to call. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) WASHINGTON, DC - NOVEMBER 04: U.S. President Donald Trump speaks on election night in the East Room of the White House in the early morning hours of November 04, 2020 in Washington, DC. Trump spoke shortly after 2am with the presidential race against Democratic presidential nominee Joe Biden still too close to call. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) WASHINGTON, DC - NOVEMBER 04: U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump take the stage on election night in the East Room of the White House in the early morning hours of November 04, 2020 in Washington, DC. Trump spoke shortly after 2am with the presidential race against Democratic presidential nominee Joe Biden still too close to call. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) Il discorso di Trump a urne non ancora chiuse Guarda le altre 7 fotografie →

Le sue parole sembrano quasi incitare a una guerra civile, ma prima di tutto sarà una guerra legale. Infatti quello di cui ha bisogno Trump sono soldi per adire le vie legali, chiedere conteggi e poi, forse, arrivare davanti alla Corte Suprema che, lo ricordiamo, dopo la morte della giudice Ruth Bader Ginsburg e la scelta, da parte dello stesso Trump, di Amy Coney Barrett come sostituita, è nettamente sbilanciata dalla parte dei repubblicani.

Nelle e-mail inviate da Trump si legge:

Amico,

Wow. Stiamo VINCENDO come nessuno pensava possibile in questo momento.

Nonostante i numeri che sono ovviamente a favore del TUO Presidente, I DEMOCRATICI CERCHERANNO DI RUBARE QUESTE ELEZIONI!

Proprio come avevo predetto dall’inizio, le votazioni per corrispondenza stanno guidando il CAOS come non hai mai visto, chiaro e semplice! La Sinistra Radicale farà tutto il necessario per cercare di strapparti una vittoria Trump-Pence, ed è per questo che vengo da te ora.

Poi Trump chiede esplicitamente aiuto:

Ho bisogno del TUO AIUTO per assicurarmi di avere le risorse per proteggere i risultati. Non possiamo permettere al MOB di sinistra di minare la nostra elezione. Chiedo ai miei difensori più feroci e fedeli, come te, di COMBATTERE!

I tweet di Trump censurati

Lo stesso concetto che Trump ha espresso nelle e-mail lo ha espresso anche pubblicamente su Twitter, ma molti dei suoi tweet sono stati censurati da Twitter che ritiene il contenuto “controverso” e “potrebbe essere fuorviante in merito alla modalità di partecipazione alle elezioni o ad altri strumenti di coinvolgimento della cittadinanza”.

Anche nei tweet Trump dice che i democratici stanno rubando l’elezione e sottolinea come, mentre fino a ieri sera era primo, e anche in modo piuttosto solido, in molti stati chiave, “magicamente” questo vantaggio ha cominciato a sparire durante il conteggio dei voti per posta. Poi ha sottolineato come i sondaggi sti abbiamo di nuovo sbagliato tutto.

Trump sta twittando di continuo, praticamente commentando i risultati Stato per Stato man mano che vengono aggiunti i voti arrivati per posta, ma, come abbiamo detto, potrebbero continuare ad arrivare altri voti per posta ancora per giorni, visto che si potevano spedire anche il 3 novembre stesso (quindi fino a poche ore fa considerando il fuso orario).