Sull’efficacia degli anticorpi monoclonali la comunità scientifica è divisa

«la CTS, pur considerando l’immaturità dei dati e la conseguente incertezza rispetto all’entità del beneficio offerto da tali farmaci, ritiene, a maggioranza, che in via straordinaria e in considerazione della situazione di emergenza, possa essere opportuno offrire comunque un’opzione terapeutica ai soggetti non ospedalizzati che, pur avendo una malattia lieve/moderata risultano ad alto rischio di sviluppare una forma grave di COVID-19 con conseguente aumento delle probabilità di ospedalizzazione e/o morte. Si tratta, in particolare, di un setting a rischio per il quale attualmente non è disponibile alcun trattamento standard di provata efficacia».

ANTICORPI MONOCLONALI: COSA SONO E QUALI SONO STATI AUTORIZZATI

Gli anticorpi monoclonali hanno numerose applicazioni mediche e rientrano tra i farmaci più diffusi al mondo. La scienza si sta ora concentrando sull’utilizzo degli anticorpi monoclonali per combattere il COVID-19. Si tratta di proteine create in laboratorio che imitano la capacità del sistema immunitario di combattere agenti patogeni come i virus.

«Tra i prodotti in studio – si legge sul sito dell’AIFA – gli anticorpi monoclonali prodotti da Eli Lilly e Regeneron (per i quali la FDA – cioè l’autorità regolatoria indipendente americana, ndr – ha rilasciato un’autorizzazione per l’uso in emergenza) sono quelli attualmente più progrediti nello sviluppo clinico». Gli anticorpi monoclonali di cui si discute sono dunque per ora solo la combinazione Bamlanivimab ed Etesevimab della casa farmaceutica Ely Lilly e Regen-Cov del colosso Regeneron/Roche. I dati pubblicati avrebbero dimostrato assenza di beneficio nei pazienti ospedalizzati in fase avanzata della malattia, mostrando invece come l’utilizzo in una fase più precoce (cioè entro 72 ore dal tampone positivo e non oltre sette giorni dalla comparsa dei sintomi) sarebbe associato a una riduzione della carica virale e, in conseguenza, del numero di ospedalizzazioni, visite e accessi in pronto soccorso.

Non tutta la popolazione potrà sottoporsi a questa terapia. La Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA ha infatti precisato che gli anticorpi monoclonali potranno essere utilizzati unicamente per soggetti di età superiore 12 anni, positivi per SARS-CoV-2, non ospedalizzati per COVID-19, non in ossigenoterapia per COVID-19, con sintomi di grado lieve-moderato di recente insorgenza (non oltre 10 giorni) e con compresenza di almeno uno dei fattori di rischio elencati in questa tabella:

Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi e le modalità di trattamento, si tratta di una «infusione endovenosa» da effettuare in 60 minuti, cui seguono altri 60 minuti di osservazione, e in strutture che consentano una «pronta e appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi». Le modalità di prescrizione e la definizione degli aspetti organizzativi «potrà essere lasciata alle singole Regioni». Non è ancora chiaro però cosa si intenda.

Nell’art. 1, comma 447, della legge di Bilancio 2021 era stato istituito un fondo da 400 milioni di euro destinato all’acquisto di vaccini e farmaci anti Covid-19. Come riportato da Facta News, se il fondo da 400milioni venisse usato per acquistare gli anticorpi monoclonali si tratterebbe di un totale di 320mila dosi (320mila per 1250 euro, il costo a dose). Una cifra che corrisponde a 26 milioni di dosi di vaccino Pfizer.

In fase di sperimentazione è anche il farmaco anti Covid sviluppato dal team coordinato dal professore Rino Rappuoli della Fondazione Toscana Life Sciences di Siena. Fabrizio Landi, presidente di Fondazione Toscana Life Sciences, ha dichiarato al Tg3 che la fase di ricerca è stata finanziata con risorse provenienti in parte dalla regione Toscana e in parte da un crowdfunding in cui «53mila acquirenti, che sono andati a fare la spesa in una Coop, hanno donato da 1 a dieci euro e raccolto in totale 1 milione e 600mila euro».

Ulteriori finanziamenti giungeranno poi da Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del ministero dell’Economia avente come amministratore delegato il commissario Domenico Arcuri. Come riportato da IlSole24ORE, Invitalia investirà 15 milioni di euro per acquisire il 30% del capitale di Tls Sviluppo Srl, braccio operativo della fondazione no-profit senese Toscana Life Sciences.

Grazie a questa operazione, che coinvolge anche la Regione Toscana, il commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, si assicura a prezzi scontati il futuro farmaco su cui sono puntati gli occhi della comunità scientifica: 200mila dosi nel 2021, un numero di dosi ancora da definire nel 2022 e il diritto d’opzione per le forniture negli anni successivi. Impegni e investimenti sono contenuti nell’accordo di programma che sarà firmato la prossima settimana (questa settimana, ndr) da ministero dello Sviluppo economico, Regione Toscana, Tls Sviluppo e Invitalia, con durata fino a dicembre 2025.

LE REAZIONI DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA

La firma del decreto da parte del ministro Speranza ha generato ampio dibattito all’interno della comunità scientifica. I punti maggiormente divisivi sono due: i dati e i fondi stanziati.

Posizioni contrarie

Roberta Villa, medico e giornalista, ha raccontato su Instagram perplessità e rischi connessi agli anticorpi monoclonali. Secondo la divulgatrice scientifica, parlare di anticorpi monoclonali come di “farmaci salvavita” sarebbe una fake news. Gli studi pubblicati si sono infatti concentrati su due aspetti: la variazione della carica virale in un dato periodo di tempo; il ricorso al medico nei giorni successivi all’insorgenza dei sintomi, dunque gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri per COVID-19.

«Solo l’1.6% dei pazienti che hanno ricevuto l’anticorpo sono finiti in ospedale, contro il 6.3% di chi aveva ricevuto il placebo. Un vantaggio molto significativo, se non fosse che i numeri non solo tali da permettere un’indagine statistica. Le percentuali corrispondono a cinque pazienti trattati con anticorpi vs nove nel gruppo placebo. E questo è l’unico vantaggio clinico di cui si hanno i dati pubblicati»

Allo scetticismo sui pochi benefici segue l’analisi delle difficoltà e dei rischi connessi.

«Questi farmaci sono autorizzati per uso in emergenza non nei pazienti gravi, ma solo nei pazienti con fattori rischio e forme leggero-moderate nei primissimi giorni di comparsa della malattia. Ogni giorno ci possono essere però migliaia di persone che rispondo a queste caratteristiche; a queste migliaia di persone dovremmo dunque somministrare questi farmaci, nel dubbio che la forma lieve si possa aggravare. Si tratta di farmaci da somministrare con flebo, in un ambiente ospedaliero o equivalente e dove si possa intervenire in caso di emergenza. Se lo scopo è alleggerire gli ospedali con meno accessi al PS, in realtà questo significa nel contempo farne accedere migliaia al trattamento».

La riflessione si basa anche sull’«enorme spreco di denaro» e sul «metodo».

[…] Come è possibile che parta la narrazione del farmaco salvavita quando non c’è alcuno studio che valuti la mortalità? Perché i colleghi favoriscono questa narrazione senza verificarla?

Contrario è anche il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, che ha pubblicato il 9 febbraio un tweet in cui riassume la sua posizione:

Cosa sta girando intorno agli anticorpi #monoclonali ?

👉Tante speranze

👉Poche evidenze

👉Troppi soldi#COVID19 https://t.co/AEqTa29LAu — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) February 9, 2021

Cartabellotta riprende una lettera al direttore di QuotidianoSanità inviata dall’Associazione Alessandro Liberati, parte di Cochrane, network internazionale che si occupa di raccogliere e sintetizzare le evidenze scientifiche sugli effetti degli interventi sanitari. La critica si basa su tre punti: l’efficacia incerta del trattamento, l‘assenza di dati riguardanti l’impatto sulla mortalità e la gestione complessa di chi accede al trattamento.

«Casi aneddotici riportati dai media, come quello di Donald Trump, aumentano interesse e speranze legate a terapie come queste, nonostante i costi molto elevati, le difficoltà di produzione e di gestione dei trattamenti che richiedono strutture dedicate, tempestività di azione e che dovrebbero essere accessibili a tutti coloro che eventualmente ne potrebbero beneficiare. […] e i dati attualmente disponibili non sono, obiettivamente, granché favorevoli […]. Sorprende come questi prodotti, che si spererebbe di utilizzare in modo estensivo nella pratica clinica su una malattia purtroppo ad ampia diffusione, siano attualmente stati studiati solo su poche centinaia di pazienti, anche considerando che (secondo i rumors mediatici) la Eli Lilly avrebbe proposto di regalare all’Italia 10.000 dosi di bamlanivimab da utilizzare in una sperimentazione. C’è da sperare che ulteriori ricerche possano definire meglio e in senso più favorevole il profilo di efficacia e di sicurezza di questi farmaci, indicando anche se possano avere un impatto sulla mortalità […]».

La notizia di una fornitura gratuita di dosi da parte di Eli Lilly è stata smentita da AIFA il 22 dicembre. Non è chiaro però se quanto scritto dall’Associazione Alessandro Liberati si riferisca a quella vicenda o a un altro caso.

Le posizioni contenute nella lettera sono state citate anche da Enrico Bucci, giornalista di Il Foglio. Nell’articolo Sugli anticorpi monoclonali si posi la clava e si torni agli studi, Bucci evidenzia da un lato la necessità da di procedere con studi clinici che coinvolgano un numero più ampio di pazienti, dall’altro sottolinea la forte divisone che l’autorizzazione ha causato all’interno della comunità scientifica. Si parla di una «campagna mediatica

in cui incredibilmente dei farmaci potenzialmente utili sono stati trasformati in una bandiera divisiva non solo tra gli scienziati – con dati ancora così preliminari è naturale che possa accadere – ma soprattutto per masse di articolisti e semplici commentatori che, inseguendo le dichiarazioni fortemente divisive fatte in tv, si scatenano in dispute a confronto delle quali il tifo calcistico rischia di impallidire […]».

In un’intervista a Euronews il professore di Microbiologia Giorgio Gilestro ha spiegato che «il problema degli anticorpi monoclonali è che non funzionano». I dati a disposizione sarebbero infatti quelli delle sperimentazioni in fase 2, senza dati definitivi in merito alla fase 3.

Ebbene, cosa ci dicono questi numeri? Ci dicono che c’è una piccola differenza – si parla di una riduzione del rischio che va dal 5 al 10 per cento – ma statisticamente non significativa, indistinguibile dal caso. Con risultati così, normalmente ci si troverebbe a tavolino e si metterebbe addirittura in discussione l’eventualità di continuare la sperimentazione verso la fase tre. […] Non è detto che magari dalla combinazione di altri monoclonali, o di altri dosaggi, qualcosa non venga fuori. Ma, al momento, con questi anticorpi e questi dosaggi, i risultati sono cristallini, e non c’è effetto. Quindi spendere così tanti soldi su qualcosa che non ha effetto prima di tutto è un problema etico.

Lo scetticismo sull’autorizzazione prevista dal decreto firmato dal ministro Speranza è sostenuta anche da Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia. In un intervento a Cartabianca su Rai 3 il virologo ha spiegato che sulla base di risultati ora disponibili i monoclonali non funzionerebbero nei casi avanzati della malattia, potendo anzi generare un effetto controproducente. Il riferimento di Crisanti è alla sospensione nell’ottobre 2020 del trial condotto da Eli Lilly.