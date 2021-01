Strage di Viareggio, Cassazione: prescritti gli omicidi colposi

Una sentenza destinata a far discutere a lungo quella della Corte di Cassazione sulla strage di Viareggio. Il 29 giugno del 2009, 32 persone persero la vita in un incidente ferroviario che secondo molti si sarebbe potuto evitare. I giudici della Cassazione non hanno riconosciuto l’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro, sono stati dichiarati prescritti gli omicidi colposi, ed è stato disposto un processo di Appello bis solo per il reato di disastro, anche per l’ex Ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti.

Strage Viareggio: disperati i parenti delle vittime

Una sentenza che inevitabilmente ha deluso i parenti delle vittime, alcuni dei quali si sono lasciati andare a scene di disperazione davanti al palazzo della Corte di Cassazione a Roma. L’avvocato Carla Manduca che ha difeso la posizione di Rfi in collaborazione con il prof. Alfonso Stile, ricordando che i parenti delle vittime sono stati risarciti, ha commentato: “È stato escluso anche il risarcimento per tutte le 22 associazioni che si erano costituite come parti civile nel processo”, ha concluso.

Esulta la difesa di Moretti

Grande soddisfazione anche da parte del professor Franco Coppi difensore dell’ex ad delle Ferrovie, Mauro Moretti: “Grande soddisfazione per il verdetto della Cassazione che ha fatto giustizia della sentenza della corte di Appello di Firenze che abbiamo da sempre contestato: ora è stata definitivamente esclusa la condanna di Rfi per la strage di Viareggio. “E’ stato ridimensionato radicalmente il verdetto della Corte d’Appello di Firenze: la Cassazione ha emesso un dispositivo molto complesso ma ad una prima lettura emerge subito che è stato colpito in modo profondo l’impianto delle accuse e delle responsabilità. Di fronte alla catastrofe dell’appello la Cassazione mi pare abbia rimesso molte cose a posto”, ha evidenziato. Mauro Moretti, nel processo per la strage di Viareggio, era stato condannato a 7 anni di reclusione.