In una sparatoria a Berlino avvenuta stamattina all’alba quattro persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo grave, secondo il bilancio provvisorio fornito dalle autorità. Gli spari sono stati sentiti nel quartiere Kreuzberg dove sono stati trovati tre dei feriti, a terra in un vialetto, mentre un quarto ferito è stato recuperato poco distante, dentro un canale, dove si sarebbe lanciato per scampare ai proiettili.

La polizia sta sorvolando la zona con un elicottero e diversi agenti stanno perlustrando tutta l’area a piedi eseguendo anche delle perquisizioni vicino alla stazione della metropolitana di Moeckernbruecke. Bocce cucite da parte degli investigatori che mantengono il massino riserbo. La sede del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) è a due passi dal luogo della sparatoria, avvenuta davanti a un cancello sulla Stresemannstrasse.

All’inizio si era parlato solo di tre feriti gravi, poi la polizia ha individuato la quarta persona nel canale Landwehr, che se l’è cavata con un infortunio al ginocchio. Non è chiaro se a sparare siano state più persone. Nulla trapela ancora dalle indagini, evidentemente per non comprometterle.