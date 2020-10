Sta ancora facendo molto discutere il video del professore che in una scuola superiore di Teggiano, nel Vallo di Diano (provincia di Salerno). L’insegnante, secondo la versione maggiormente accreditata sui media mainstream, ha schiaffeggiato lo studente di una terza classe che si sarebbe rifiutato di indossare la mascherina. Dopo un’accesa discussione, durante la quale lo studente avrebbe avanzato obiezioni sull’opportunità dell’indossare il dispositivo di protezione individuale, il prof sarebbe passato alle vide di fatto.

L’accaduto è ripreso da due angolazioni e in entrambi i casi si vede chiaramente l’insegnante che rifila un ceffone allo studente e poi lo strattona abbastanza violentemente, mentre qualcuno chiede al professore di smetterla. I video durano pochi secondi, ma c’è qualcosa che non torna. Dalla ripresa posteriore, si vede chiaramente che lo studente schiaffeggiato indossa in verità la mascherina, mentre il compagno alla sua destra ha la mascherina poggiata sul banco provvisorio messo a disposizione dal ministero per il contenimento della pandemia.

Insomma, se il problema è la mascherina, non si capisce perché l’insegnante si accanisca su quello che abbia il dpi, mentre ignori quelli che l’hanno poggiato sul banco.