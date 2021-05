Pfizer: entro quanti giorni deve essere somministrata la seconda dose?

“Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Al momento non abbiamo dati su di un più lungo range di somministrazione”. Valeria Marino, direttore medico di Pfizer Italia, intervenuta ieri ai microfoni di SkyTg24 mette in chiaro che la scelta – italiana ma non solo – di allungare il tempo che passa dalla prima alla seconda somministrazione del vaccino non ha basi statistiche che la supportano. La mossa, quasi obbligata per avere una copertura maggiore di persone a cui è stata inoculata almeno una dose, è legata alla scarsa quantità dello stesso, e al momento pare essere al centro del dibattito tra scienziati. “Come direttore Pfizer dico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi clinici perché questo garantisce i risultati che hanno permesso l’autorizzazione”, ha poi specificato la direttrice.

IL PARERE DEL CTS

Nella mattinata di oggi, però, Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css) e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), intervenuto alla trasmissione Agorà su Rai3, ha ribattuto dicendo che secondo il suo parere medico “l’intervallo tra la prima e la seconda somministrazione prolungato alla sesta settimana, quindi ai 42 giorni, non inficia minimamente l’efficacia dell’immunizzazione e ci permette di somministrare molte più dosi di vaccino”.

In generale, l’idea di allungare i tempi prima di arrivare alla seconda somministrazione è stata sostenuta con forza dal Commissario straordinario alla campagna vaccinale, Francesco Paolo Figliuolo. Il Generale, consapevole delle difficoltà di approvvigionamento che riguardano i vaccini, è stato uno dei primi sponsor della scelta, supportato però dalle indicazioni fornite dalle stesse case farmaceutiche.