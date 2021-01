Olanda, continuano le proteste contro il coprifuoco: oltre 400 arresti e scontri con la polizia

Terza notte di coprifuoco, terza notte di scontri in Olanda. Nella serata di ieri, in 11 città, centinaia di manifestanti sono entrati in contatto con la polizia per protestare contro l’introduzione della misura, in vigore dalle 20.30 alle 4.30 fino al 9 febbraio. Le violenze hanno colpito il Paese da L’Aia, la capitale, a grandi città come Amsterdam, Rotterdam ed Eindhoven, e non hanno risparmiato centri più piccoli come Arnhem e Apeldoorn.

TOPSHOT - Dutch policemen arrest a man during clashes with a large group of young people on Beijerlandselaan in Rotterdam, on January 25, 2021. - The Netherlands was hit by a second wave of riots on January 25 evening after protesters again went on the rampage in several cities following the introduction of a coronavirus curfew over the weekend. Riot police clashed with groups of protesters in the port city of Rotterdam, where they used a water canon. (Photo by Marco de Swart / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by MARCO DE SWART/ANP/AFP via Getty Images) THE HAGUE, NETHERLANDS - JANUARY 25: A man wlaks past police officers are seen as groups of local youth gather on the streets of Schilderswijk for a second day on January 25, 2021 in The Hague, Netherlands. A curfew has been imposed from 9 PM to 4:30 AM to curve the growing number of Coronavirus infections. Over 200 people were detained after Sunday's protest saw demonstrators clash with police, who deployed water cannon to disperse crowds. (Photo by Pierre Crom/Getty Images) THE HAGUE, NETHERLANDS - JANUARY 25: Police officers arrest a suspect as groups of local youth gather on the streets of Schilderswijk for a second day on January 25, 2021 in The Hague, Netherlands. A curfew has been imposed from 9 PM to 4:30 AM to curve the growing number of Coronavirus infections. Over 200 people were detained after Sunday's protest saw demonstrators clash with police, who deployed water cannon to disperse crowds. (Photo by Pierre Crom/Getty Images) TOPSHOT - Firefighters work to extinguish a fire on the Groene Hilledijk in Rotterdam, on January 25, 2021, after a second wave of riots in the Netherlands following the introduction of a coronavirus curfew over the weekend. - Riot police clashed with groups of protesters in Amsterdam as well as the port city of Rotterdam, Amersfoort in the east, and the small southern city of Geleen near Maastricht, police and Dutch news reports said. (Photo by Marco de Swart / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo by MARCO DE SWART/ANP/AFP via Getty Images) Olanda: proteste contro il coprifuoco, scontri con la polizia Guarda le altre 11 fotografie →

Vetrine rotte, negozi saccheggiati, auto e cassonetti incendiati, petardi contro le forze dell’ordine e non solo. A Urk, piccolo paese tra Amsterdam e Groningen, un centro di test per il coronavirus è stato dato alle fiamme. In totale, le forze dell’ordine hanno arrestato circa 250 persone e sono stati costretti a usare idranti, cani e agenti a cavallo per disperdere la folla.

La situazione dei contagi in Olanda

La situazione contagi, in Olanda, è sostanzialmente in linea con quella degli altri Paesi europei. Il coprifuoco è stato voluto, insieme ad altre misure restrittive (come il doppio test per chi entra dall’estero, con quarantena obbligatoria di 10 giorni) dal governo dimissionario di Mark Rutte, per fronteggiare la terza ondata da “variante inglese” del Covid. Al momento, superato il picco dei contagi del 22 dicembre (con quasi 690 casi per ogni milione di abitanti), in Olanda la media si è abbassata a 300 casi, comunque superiore all’Italia, ferma a 200. Nella giornata di ieri sono stati ritrovati 4004 nuovi positivi.



La violenza è stata duramente condannata dalle forze dell’ordine e dalla politica. Emblematico il commento del sindacato di polizia olandese: “Una violenza simile non si vedeva da 40 anni”. Il sindaco di Eindhoven, John Jorritsma, ha parlato addirittura di “guerra civile“, mentre Rutte ha definito gli scontri “criminali”. I disordini sono organizzati su gruppi Telegram e documentati su Snapchat, mentre su Twitter spopola l’hashtag #avondklokrellen, letteralmente “rivolta contro il coprifuoco”. Intanto, il servizio di consegne a domicilio Thuisbezorgd.nl ha deciso di sospendere le attività a scopo precauzionale, in quanto “non è possibile garantire la sicurezza dei rider”.