A 51 anni è morta Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria. Lottava da tempo contro un tumore, ma nelle ultime ore le sue condizioni si erano aggravate e ha avuto un arresto cardiocircolatorio. Ha lavorato fino a ieri.

Santelli era stata eletta solo pochi mesi fa, il 15 febbraio 2020. È stata deputata dal 2001 al 2020 e, nei governi Berlusconi II e III, è stata anche sottosegretaria al Ministero della Giustizia dal 2001 al 2006. Nel 2013, da maggio a dicembre, è stata anche sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo Letta.

Laureatasi a Roma e specializzata in diritto e procedura penale, Santelli è stata un avvocato e ha svolto la pratica con Tina Lagostena Bassi e con Vincenzo Siniscalchi, poi è andata a lavorare nello studio di Cesare Previti. Politicamente ha cominciato nel Partito Socialista Italiano, poi si è iscritta a Forza Italia fin dalla sua fondazione, nel 1994, iniziando a collaborare con l’ufficio legislativo del gruppo del partito di Silvio Berlusconi prima al Senato e poi alla Camera. È stata anche assistente parlamentare di Marcello Pera. È diventata poi deputata nel 2001 nella circoscrizione Calabria ed è stata rieletta negli anni successivi.

Della sua malattia Jole Santelli una volta aveva detto:

La malattia ti dà tanti dolori ma ti fa un grande regalo: ti fa conoscere la libertà, ti aiuta a non avere paura di niente, a non rispettare più le convenienze. La malattia, oltre alla disgrazia, mi ha dato la fortuna di non avere paura della libertà, di essere libera e di sentirmi tale. E non ho paura del coraggio che serve perché quello l’ho dovuto conoscere così bene che è diventato un mio amico fraterno.