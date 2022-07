Le migliori offerte tech per il Prime Day 2022

Il Prime Day 2022 è finalmente arrivato. Come ogni anno è giunto il momento di approfittare dei super sconti proposti da Amazon, solo per oggi e domani, 12 e 13 luglio 2022, per acquistare tutto quello che si serve per le vacanze, fare i regali per amici e parenti per i prossimi mesi e toglierci qualche sfizio contando su offerte fino al 70% su migliaia di prodotti in centinaia di categorie diverse.

Destreggiarsi tra le tantissime offerte non è facile, specie se si ha poco tempo. Ecco perchè abbiamo raccolto per voi le offerte e gli sconti che non potete lasciarvi scappare!

I migliori smartphone in offerta per il Prime Day 2022

Xiaomi 11 Lite 5G NE (-40%)

Qualcomm Snapdragon 778G e ricarica rapida a 33W; lasciati catturare dalle prestazioni veloci rese possibili dal processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G; questo potente chip della serie 7 è dotato del motore ai Qualcomm di sesta generazione, che offre prestazioni ai fino a 12 TOPS e supporta Dual SIM Dual 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE utilizza un display AMOLED piatto da 6,55″ e fornisce supporto Dolby Vision per un’esperienza visiva di alto livello; dotato di un’ampia gamma cromatica DCI-P3 e di una profondità di colore TrueColor a 10 bit, Xiaomi 11 Lite 5G NE riproduce ben 1,07 miliardi di colori sullo schermo per un alto grado di precisione del colore; inoltre, lo schermo presenta un’elevata frequenza di aggiornamento a 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco a 240Hz, riducendo ogni tipo di ritardo

Il corpo sottile da 6,81mm e ultraleggero da 158g di Xiaomi 11 Lite 5G NE offre un aspetto pulito e rinfrescante, tanto accattivante quanto comodo da impugnare; lo smartphone 5G più sottile e leggero di Xiaomi, Xiaomi 11 Lite 5G NE è sottile, con uno spessore di soli 1,88 mm, e raggiunge un ottimo equilibrio tra capacità e forma

Alexa mani libere capaci: Scarica l’app Amazon Alexa per utilizzare Alexa mani libere. Con Alexa sul tuo telefono, puoi usare la tua voce per fare acquisti su Amazon, ascoltare musica, fare una chiamata e molto altro. Senza toccare nulla. Basta chiedere e Alexa ti risponderà all’istante

Xiaomi 11 Lite 5G NE è dotato di una tripla fotocamera, con obiettivo principale da 64 MP, ultra grandangolo da 8 MP e una telemacro SMP che ottimizza la portata degli scatti e può catturare il ampi panorami; di notte, la modalità notturna di Xiaomi 11 Lite 5G NE cattura scatti nitidi utilizzando sia la fotocamera grandangolare sia la fotocamera frontale in condizioni di scarsa illuminazione.

Xiaomi 11T Pro 5G (-38%)

Xiaomi 11T Pro continua a sviluppare l’impressionante linea di tecnologie innovative per fotocamere di Xiaomi. Dotato di una configurazione a tripla fotocamera che consiste in un grandangolo da 108 MP, telemacro 2x e un angolo ultra grandangolare da 120 °, Xiaomi 11T Pro è un vero e proprio set cinematografico a portata di mano.

Xiaomi HyperCharge da 120 W offre la velocità di ricarica più rapida del settore, caricando completamente il telefono al 100% in 17 minuti. Inoltre, questa tecnologia di ricarica rapida è supportata da un’enorme batteria a doppia cella da 5000 mAh, che rappresenta la migliore combinazione di batteria e tecnologia di ricarica che Xiaomi ha introdotto fino ad oggi.

Dotato di uno straordinario display piatto AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz con TrueColor, 1 miliardo di colori e luminosità di picco di 1000 nit, Xiaomi 11T Pro consente ai contenuti di saltare fuori dallo schermo con una brillantezza cinematografica. Inoltre, aspettati una grafica fluida e una reattività estrema senza compromettere la durata della batteria con il suo AdaptiveSync a 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 480Hz.

Nokia X20 (-28%)

Cattura i dettagli delle cose che ami con la potente fotocamera con ottica Zeiss; quadrupla camera posteriore con sensore principale da 64mp più sensore da 5mp con ottica grandangolare, sensore di profondità da 2mp e sensore da 2mp per Macro; fotocamera anteriore inserita nel display da 32mp ottimizzata per ottenere ottimi scatti/video anche con poca luce

Sistema Operativo: Android 11; Nokia X20 ti garantisce 3 anni di aggiornamenti software per essere sempre aggiornato e in piena sicurezza

Display FHD+ da 6.67” (2400×1080), Processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon 480 5G, RAM da 8 GB e memoria interna da 128 GB espandibile con MicroSD fino a 512 GB

Batteria da 4470 mAh che garantisce fino a 2 giorni di utilizzo.

Motorola moto edge 30 (-36%)

Display FHD+ OLED a 144 Hz – Visualizza un miliardo di sfumature di colore sul display OLED FullHD+ HDR10+ da 6,5″ con la frequenza di aggiornamento più rapida per smartphone, 144 Hz.

Tripla fotocamera 50 MP e selfie cam 32 MP – Cattura l’attimo in qualsiasi condizione di luce con la tripla fotocamera da 50 MP, con ultra-grandangolo,Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel. Selfie perfetti con la fotocamera frontale da 32 MP.

Connettività 5G ultraveloce – Scarica film in pochi secondi e ottieni prestazioni straordinarie con il processore Qualcomm Snapdragon 778G+, ottimizzato per la velocità 5G. Il tutto potenziato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Batteria 4020 mAh e ricarica rapida – Goditi una batteria a lunga durata da 4020 mAh e ottieni ore di autonomia in pochi minuti grazie alla ricarica rapida TurboPower da 33 Watt.

Funzionalità Ready For – Connettiti in modalità wireless e istantanea a una TV o un PC per giocare, effettuare videochiamate e utilizzare le app del tuo telefono su un grande schermo.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G (-35%)

Dimensioni compatte: uno smartphone a schermo intero che si piega per adattarsi alle tasche più piccole. Da chiuso, Galaxy Z Flip3 5G misura 86,4 mm.

Display esterno: Leggi messaggi, scatta foto, riproduci musica e molto altro, tutto questo senza aprire il telefono. Il display posteriore da 1,9 pollici ti mostra le notifiche consentendoti di utilizzarle in modo intuitivo.

Un telefono così bello dovrebbe rimanere tale. Il Galaxy Z Flip3 5G presenta delle finiture e una tecnologia durevoli, per consentirti di metterlo in borsa senza alcuna preoccupazione.

Il Galaxy Z Flip3 5G sta in piedi da solo, quindi non c’è nulla da reggere e soprattutto non ci sono limiti per te.

Fai un tuffo con il primo smartphone al mondo pieghevole e resistente all’acqua, con certificazione IPX8. In grado di resistere a una profondità di 1,5 metri per un massimo di 30 minuti senza interrompere il flusso video in diretta.

Le migliori Smart TV in offerta

Samsung Smart TV 50″ Serie Q60A (-55%)

Ottieni sempre il 100% del volume colore grazie alla tecnologia quantum dot, che ti regala oltre un miliardo di sfumature diverse per immagini brillanti

Quantum hdr: vivi ogni scena come dal vivo grazie a questa tecnologia che analizza ogni singolo fotogramma per regalarti colori brillanti e dettagli definiti

Airslim: il design di questo TV ti permetterà di posizionarlo dove preferisci grazie al suo spessore sottile ed elegante

Object tracking sound lite: il suono dinamico e coinvolgente ti farà sentire sempre il protagonista dei tuoi contenuti preferiti

Tipo di altoparlante: Built-In

Wattaggio (W): 67 kilowatt hours

Samsung Smart TV 65″ Serie AU9000 (-52%)

La tecnologia dell’immagine: la tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K ottimizzano colori e contrasto per una qualità dell’immagine eccezionale

Motion Xcelerator Turbo: porta la tua esperienza di gioco ad un altro livello; con questa tecnologia, il TV aumentera le performance per fornirti un’esperienza

Adaptive Sound: il suono viene ottimizzato in base a quello che stai guardando, per offrirti un audio ottimo in ogni scena

Utilizzalo con Alexa, Google Assistant o Bixby, collegalo al tuo PC con la modalità wireless, goditi i videogame con il Game Enhancer

Questo TV Samsung e tutti i TV della serie AU9079 sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2

Nokia Smart TV 32 pollici (-34%)

Sistema operativo: Android TVTM con oltre 7.000 applicazioni per lo streaming, la musica, i giochi e altro ancora

Servizi di streaming supportati: Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e molti altri

Controllo vocale dell’Assistente Google: basta un semplice comando vocale e l’assistente intelligente riproduce i tuoi video preferiti su YouTube, ti fa vedere gli ultimi blockbuster in streaming o trova informazioni on-line, dal meteo alle notizie, su Google

Triplo sintonizzatore: per la ricezione dei tuoi canali TV preferiti tramite digitale terrestre (DVB-T2), satellite (DVB-S2) o cavo (DVB-C)

Chromecast integrato: per trasmettere facilmente contenuti da uno smartphone alla tua TV

Telecomando: telecomando Bluetooth ergonomico con controllo vocale e pulsanti retroilluminati

I tablet al miglior prezzo per l’evento di Amazon

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (-31%)

Il tablet più grande della serie Samsung Galaxy S è progettato per veri professionisti. Metti alla prova la prima fotocamera frontale ultragrandangolare di un tablet e fai le modifiche necessarie sull’ampio display!

Scrivi, prendi appunti, scarabocchia e metti nero su bianco tutte le tue idee con la S Pen a bassissima latenza. Mille strumenti in uno, la nuova S Pen del tablet Android ti regala livelli impressionanti di controllo.

Ti piace disegnare o dipingere? Clip Studio Paint1 è stato creato proprio per le persone creative come te. Ti sembrerà di tenere un mano un vero pennello, per dare vita alla tua immaginazione.

I migliori smartwatch a prezzi mai visti prima

Apple Watch Series 6 (-42%)

Apple Watch Series 7 (-14%)

Anche l’ultimo arrivato in casa Apple, il Watch Series 7, scende di prezzo fino al 14%. Ecco i modelli più convenienti durante il Prime Day 2022.

Fitbit Luxe (-40%)

5 GIORNI DI AUTONOMIA

COMPATIBILE CON IOS E ANDROID

Benessere e stile vanno di pari passo con Fitbit Luxe. Grazie al suo look elegante e al pratico cinturino, Luxe è comodo da indossare tutto il giorno e durante la notte.

Comprendi in modo più approfondito come il tuo corpo gestisce lo stress grazie al Punteggio gestione stress su app che ne tiene traccia dei segni fisici e mostra un punteggio da 1 a 100: più alto è il numero, meglio è!

Scopri quanto tempo trascorri nelle fasi di sonno leggero, profondo e REM, e ottieni consigli sull’app Fitbit che ti aiutano a migliorare la qualità del tuo riposo. Il punteggio del sonno è un modo semplice e veloce per scoprire se hai dormito bene, tracciare l’andamento nel tempo e comprendere la qualità del tuo riposo ogni notte.

Fitbit Sense (-44%)