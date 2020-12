Maxi rissa a Roma tra giovanissimi al Pincio: almeno 400 partecipanti

Maxi rissa con assembramento e quasi totale assenza di mascherine ieri pomeriggio a Roma, nell’area tra Piazza del Popolo e il famoso Pincio. Erano da poco passate le 17.30 quando, forse dopo un tam tam sui social network, decine e decine di giovanissimi si sono ritrovati in zona per una grande rissa che ha visto protagonisti diversi ragazzi, mentre intorno a loro una folla si è radunata per assistere alla scena, scattare foto e girare video dell’accaduto.

Le immagini di quella rissa a Roma, in un momento in cui rispettare le norme anti-COVID è fondamentale, hanno fatto il giro dei social network. L’assurda situazione di rischio è stata bloccata dall’arrivo degli agenti in tenuta antisommossa, che hanno disperso la folla senza però riuscito a bloccare o identificare i protagonisti della rissa.

Le forze dell’ordine parlano oggi di almeno 400 giovanissimi coinvolti nel maxi assembramento, tra spettatori e protagonisti diretti della rissa, e le indagini sono ancora in corso per capire come si è diffuso il tam tam. I carabinieri, infatti, hanno precisato oggi che alla maxi rissa hanno partecipato giovanissimi in arrivo da tutti i quartieri della città:

I ragazzi sono arrivati da diversi quartieri della città, ma non è ancora chiaro il motivo

Roma, almeno 3mila giovanissimi all’EUR

Anche all’EUR, quartiere dell’area sud di Roma, ieri si è registrato un enorme assembramento che, stando a quanto riferisce oggi Il Messaggero, avrebbe visto coinvolti almeno 3mila giovanissimi che si sono ritrovati sabato pomeriggio nei luoghi più tradizionali della movida.

Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per disperdere gli assembramenti.