Maltempo al Nord Italia: allerta rossa in Liguria e Veneto

Imperversa il maltempo su tutto il Nord Italia con alcune regioni costrette a dichiarare l’allerta rossa, altre in cui siamo ancora a livello arancione o giallo. Nella notte, un temporale intenso ha colpito la città di Genova, che ha costretto i vigili del fuoco a svolgere un superlavoro per via degli allagamenti. Segnalati danni anche nel Tigullio. A Ventimiglia, invece, un platano si è abbattuto in via Vittorio Veneto, in prossimità dei giardini pubblici chiusi proprio per via del maltempo. L’albero è precipitato su tre vetture parcheggiate lungo la strada, una delle quali è andata distrutta. Per fortuna, non ci sono feriti, poiché in quel momento non transitavano auto e il mercatino, che tradizionalmente si tiene in quella via, è stato cancellato.

Al termine dell’incontro sul maltempo tenuto con i vertici della protezione civile e di Arpal, il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha dichiarato: “Siamo in allerta rossa in molte zone della regione a esclusione di Genova e Savona dove l’allerta è arancione, cosa che non vuol dire che non ci siano rischi. L’allerta è cominciata questa notte e andrà avanti nei vari bacini della regione fino a tardi mattinata di domani. È previsto un peggioramento già a partire da ora”.

La situazione non è di certo migliore in Veneto dove il governatore Zaia ha annunciato: “Siamo in allerta rossa per il maltempo. Speriamo non piova come prevedono. Ho sentito il commissario del Mose Elisabetta Spitz – aggiunge – e so che forse si attiveranno le paratoie”.

Maltempo: codice giallo in Toscana

In Toscana l’allerta è al momento in codice giallo per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate fino alle 13 sabato 3 ottobre. In Lombardia, invece, un albero è caduto su un’auto in transito a Casorate Sempione (Varese), lungo la SS 33 del Sempione. Per fortuna, il conducente della vettura è rimasto illeso, mentre la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico.