Maltempo, morto un vigile del fuoco in Sardegna

Un Vigile del fuoco impegnato in interventi per il maltempo è morto folgorato in Sardegna. La tragedia è avvenuta a Nulvi, in provincia di Sassari, durante la messa in sicurezza di un palo delle linee elettriche.

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte del Vigile del fuoco Tonello Scanu, appartenente al comando di Sassari, quelli della Protezione civile e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ha parlato di “profonda tristezza” per l’accaduto.

Per la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese la dipartita del Vigile del fuoco Tonello Scanu, durante l’esercizio del suo dovere, è una “perdita gravissima”. La titolare del Viminale ha ringraziato i Vigili del fuoco “per la preziosa attività” resa “a servizio dei cittadini, anche a rischio della propria incolumità”.