Ognuno è Meraviglioso: LEGO dedica un set alla comunità LGBTQ+

LEGO non è nuova nel mostrare e promuovere inclusività e diversità: stavolta si è dedicata ad un set “per celebrare la diversità tra i fan LEGO e nel mondo che ci circonda” con un set LEGO dedicato alla comunità LGBTQ+.

LEGO LGBTQ+: come è stato ideato il set?

Si chiamerà Everyone Is Awesome, “Ognuno è Meraviglioso”, e sarà un set da esposizione ispirato all’iconica bandiera arcobaleno ideata da Gilbert Baker nel 1978. Non solo: conterrà anche i colori blu, bianco e rosa a rappresentazione della comunità transessuale, e il nero e il marrone per rappresentare la diversità nel tono della pelle e nei background culturali.

Le figurine inoltre non avranno alcun genere specifico assegnato, per “esprimere individualità, pur rimanendo ambigue”.

L’unica eccezione, come fa notare il The Guardian, è la figurina rosa, che esibisce una parrucca stilizzata e vistosa. “Un chiaro riferimento a tutte le fantastiche drag queen lì fuori” ha commentato il designer del set, Matthew Ashton. Inizialmente Ashton aveva ideato il set per sé stesso, da esporre alla scrivania del proprio ufficio.

Però: “Altri membri della comunità LGBTQ+ della LEGO mi hanno fatto sapere che gli piaceva molto. Quindi ho pensato, magari è qualcosa che potremmo condividere”.

“Crescendo come un bambino LGBTQ+”, ha continuato “venendomi continuamente detto con cosa dovessi giocare, come dovessi camminare, parlare, cosa dovessi indossare, il messaggio che ne ricevevo era sempre che il modo in cui ero fosse ‘sbagliato’. Essere qualcuno che non ero è stato estenuante. Avrei desiderato guardare il mondo e pensare andrà bene, c’è posto anche per me. Avrei voluto vedere qualcosa di inclusivo, che dicesse ognuno è meraviglioso”.

Il set, pensato appunto per essere esposto su scrivanie o mensole, sarà composto da 346 pezzi, per un altezza d 10,24 centimetri e una profondità di 12,80 centimetri.

Verrà messo in vendita a partire dal 1 giugno, in occasione del mese del Pride.