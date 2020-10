Lampedusa, 219 migranti sbarcati nelle notte. Saranno trasferiti a bordo di 2 navi quarantena

Almeno 219 migranti sono giunti nella notte a Lampedusa a bordo di undici diversi barchini che hanno iniziato ad arrivare subito dopo la mezzanotte e sono stati prontamente soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza e condotti, come da procedura, nell’hotspot dell’isola siciliana per i primi accertamenti e, vista l’emergenza sanitaria in atto, i tamponi per verificare l’eventuale positività al COVID-19.

Sale così a 665 il numero dei migranti, sbarcati nelle ultime 30 ora a Lampedusa, attualmente ospitati nell’hotspot progettato per contenere fino a 192 migranti. La struttura, vuota per giorni dopo il trasferimento degli ultimi migranti ospitati e causa del maltempo che ha frenato gli sbarchi e le partenze, si trova nuovamente ad un passo dal collasso, ma la situazione di emergenza dovrebbe durare soltanto qualche ora.

I migranti, come accaduto già nelle ultime settimane, saranno sottoposti al tampone e successivamente saranno trasferiti a bordo di due navi per la quarantena, la Snav Adriatico che si trova già a Lampedusa e la nave Azzurra che si sta muovendo in queste ore dal porto di Augusta verso l’isola siciliana.

Tutti i migranti verranno trasferiti a bordo delle due navi, indipendentemente dal risultato del tampone: i positivi al COVID-19 verranno ospitati nell’area dedicata ai contagiati, mentre chi risulta negativo al test verrà spostato nelle cabine.

Salvini all’attacco

Puntuale come un orologio svizzero quando si parla di migranti, il leader della Lega Matteo Salvini è subito corso sul proprio profilo Facebook per lanciare l’ennesima invettiva contro il governo: