Per tutta la mattinata il nome di Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria che si è spenta questa notte, è stato l’argomento più discusso anche sui social. Tantissimi i messaggi dei politici che la conoscevano bene. Anche il Premier Giuseppe Conte ha voluto ricordarla e ha scritto:

Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte. Il mio pensiero commosso e le più sentite condoglianze ai suoi familiari”

Nicola Zingaretti, collega di Jole Santelli nel suo ruolo di Presidente di Regione, ha usato le stesse parole usate da Silvio Berlusconi per definirla, ossia quegli aggettivi “tenace e appassionata”, infatti ha scritto sui social:

La scomparsa di Jole Santelli ci ha colpito e addolorato. Era una donna tenace e appassionata, che ha combattuto a lungo. Alla sua famiglia e alla comunità che rappresentava, a tutti i suoi concittadini, vanno il nostro pensiero e la vicinanza dei Democratici

Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, voce più autorevole del MoVimento 5 Stelle anche se non ne è più il capo politico, ha voluto esprimere un pensiero stamattina, abbastanza generico perché evidentemente non la conosceva direttamene e non ha usato alcun aggettivo per ricordarla:

Una notizia che sconvolge tutti. La morte di Jole Santelli, eletta meno di un anno fa presidente della Regione Calabria, ci rattrista profondamente. La mia vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari, a chi l’ha sempre amata e la amerà per sempre.

Anche Salvini e Meloni ricordano Jole Santelli

Non sono mancati ovviamente i pensieri di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, leader dei partiti alleati di Forza Italia, ossia la Lega e Fratelli d’Italia. Entrambi hanno pubblicato delle loro foto con Jole Santelli.

Salvini ha scritto:

Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità.

Buon viaggio cara Jole

E Giorgia Meloni ha scritto: