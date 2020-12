Johnson: “Nuovo ceppo di Coronavirus il 70% più facilmente trasmissibile”

“Se il virus cambia il suo metodo di attacco, noi dobbiamo cambiare il nostro metodo di difesa”: è così che il Premier britannico Boris Johnson ha annunciato alla nazione il nuovo lockdown per il periodo natalizio e ha convocato una riunione di emergenza del suo gabinetto. Durante il suo discorso ha spiegato che il nuovo ceppo di Sars Cov-2 trovato nel Sud-Est dell’Inghilterra si diffonde più rapidamente della variante precedente, anche se non ci sono prove del fatto che possa essere più letale. E Johnson ha anche precisato che il nuovo ceppo è circa il 70% più facilmente trasmissibile, troppo per poter trascorrere un Natale tranquilli e allora ecco che in Gran Bretagna è massima allerta.

Johnson ha detto che sarebbe stato “disumano” cancellare il Natale, ma “non è possibile ignorare la velocità di trasmissione della nuova variante” e “quando cambiano i fatti” bisogna anche “cambiare approccio”.

Johnson ha annunciato:

“Con il cuore pesante devo annunciare che non possiamo avere il Natale che avevamo programmato”

Poi ha anche detto che, nonostante ci sia già in circolo questa nuova variante, per adesso “nulla indica che il vaccino sarà meno efficace”. Ricordiamo che la Gran Bretagna è stata la prima in Occidente a partire con la campagna di vaccinazione già l’8 dicembre, mentre il resto d’Europa sta ancora aspettando il via libera dell’EMA che dovrebbe arrivare lunedì. In Italia si comincerà a vaccinare dal 27 dicembre.

Anche nel Regno Unito, dunque, Natale solo con i parenti stretti, i conviventi, fatta eccezione per le persone non autosufficienti che possono accogliere coloro che fanno parte della loro “bolla di supporto”. Non sono mancate le proteste per la decisione del governo e ci sono stati anche degli arresti.

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 19: A man dressed as a snowman is arrested during an anti lockdown protest on December 19, 2020 in London, England. With the majority of the United Kingdom now under the strictest tier 3 lockdown, Prime Minister Boris Johnson is due to hold a press conference later in the day to update the public on advice around travel and gatherings at Christmas. (Photo by Chris J Ratcliffe/Getty Images) LONDON, ENGLAND - DECEMBER 19: A woman wearing a face mask is arrested during an anti lockdown protest on December 19, 2020 in London, England. With the majority of the United Kingdom now under the strictest tier 3 lockdown, Prime Minister Boris Johnson is due to hold a press conference later in the day to update the public on advice around travel and gatherings at Christmas. (Photo by Chris J Ratcliffe/Getty Images) LONDON, ENGLAND - DECEMBER 19: An ambulance passes graffiti reading 'Xmas has expired' on the side of a closed travel agents on December 19, 2020 in London, England. With the majority of the United Kingdom now under the strictest tier 3 lockdown, Prime Minister Boris Johnson is due to hold a press conference later in the day to update the public on advice around travel and gatherings at Christmas. (Photo by Chris J Ratcliffe/Getty Images) LONDON, ENGLAND - DECEMBER 19: A man is arrested during an anti lockdown protest on December 19, 2020 in London, England. With the majority of the United Kingdom now under the strictest tier 3 lockdown, Prime Minister Boris Johnson is due to hold a press conference later in the day to update the public on advice around travel and gatherings at Christmas. (Photo by Chris J Ratcliffe/Getty Images) Londra in lockdown a Natale: proteste e arresti Guarda le altre 3 fotografie →

Intanto anche la Scozia sta pensando ad azioni preventive per fermare la diffusione del nuovo ceppo di Coronavirus e la Premier Nicola Sturgeon ha convocato una riunione di emergenza del suo gabinetto per definire tali azioni.