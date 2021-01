Indonesia, aereo della Sriwijaya Air sparisce dai radar con 62 persone a bordo

Un Boeing 737-500 della compagnia aerea indonesiana Sriwijaya Air è sparito dai radar poco dopo esser decollato dall’aeroporto Jakarta con a bordo 62 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

Il volo Sriwijaya Air SJ 182, diretto a Pontianak, nella regione del Kalimantan Ovest, ha perso ogni contatto con le torri di controllo alle 8.40 ora italiana mentre stava sorvolando il Mar di Giava. I dati registrati da Flightradar24.com hanno rivelato che il velivolo ha perso rapidamente quota in pochi secondi – 3mila metri in meno di un minuto – e questo supporto l’ipotesi che l’areo sia precipitato in mare.

A bordo del Boeing 737-500, un aeromobile di 27 anni anni, c’erano 56 passeggeri – 46 adulti, 7 ragazzi e 3 bambini – e 6 membri dell’equipaggio tra i due piloti e gli assistenti di volo. Il Ministero dei Trasporti indonesiano ha annunciato che le operazioni di ricerca e salvataggio sono state prontamente avviate.

Rinvenuti i primi possibili resti Boeing 737

Dai media indonesiani, ancora tutte da confermare, arrivano le prime immagini di quelli che secondo le prime imbarcazioni giunte nell’area in cui il velivolo sarebbe precisato sarebbero i resti del Boeing 737 della Sriwijaya Air.

Segnalazioni di possibili resti dell’aeromobile sarebbero giunte anche dai residenti nelle piccole isole situate nel golfo di Jakarta, non lontane dal luogo del presunto schianto.

We’re receiving videos and images transferred by the the rescue team #SJ182 https://t.co/gjxIxEX22N pic.twitter.com/Z25P4dfZOt — AIRLIVE (@airlivenet) January 9, 2021

La compagnia aerea Sriwijaya Air, intanto, non si sbilancia in attesa di ricevere informazioni più precise sull’accaduto. Lo ha confermato una breve nota che rimanda a dichiarazioni ufficiali in arrivo nelle prossime ore.