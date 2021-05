Incidenti sul lavoro. Orlando, al tavolo con i sindacati per l’assunzione di 2100 ispettori

Nei primi cinque mesi del 2021, in Italia sono state registrate. Dieci nell’ultima settimana. Come quasi tutto quello che accade in Italia, per far sì che la politica si accorgesse dell’emergenza, doveva scapparci il morto. I morti, in questo caso. Tantissimi, come dicono i numeri. Per provare a smuovere la situazione, ieri il ministro“per definire insieme i prossimi interventi” per trovare una soluzione a questo problema. Stando a quanto riportano i giornali, il ministro avrebbe già in mente la nomina di un nuovo vertice per l’Ispettorato nazionale del lavoro e il concorso per, da attuare già dalle prossime settimane.

L’incontro, che ha visto anche la presenza di Roberto Speranza, ministro della salute, ha visto come interlocutori i segretari di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. E nella giornata di oggi, a un anno dalla sua istituzione, in Senato si riunisce finalmente la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.