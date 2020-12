Immacolata, Papa Francesco all’alba in Piazza di Spagna per rendere omaggio alla Vergine Maria (foto e video)

Neanche in questo terribile anno 2020 Papa Francesco ha voluto rinunciare alla tradizionale visita alla Madonna di Piazza Mignanelli a Roma, vicino a Piazza di Spagna, nel giorno dell’Immacolata Concezione. E così questa mattina, mentre albeggiava poco prima delle 7, nonostante una pioggia battente, il Pontefice ha portato un cestino pieno di rose bianche nel luogo in cui solitamente ogni anno l’8 dicembre si rende omaggio alla Vergine Maria.

A differenza degli altri anni, in cui la piazza si è sempre riempita di tantissima gente già ore prima dell’arrivo del Papa, con tutta la zona intorno bloccata (solitamente la metro di Piazza di Spagna viene chiusa), questa volta la visita del Papa è stata a sorpresa e solo pochi fortunati si sono ritrovati a poter assistere alla sua visita e ne sono rimasti particolarmente colpiti.

Il portavoce del Vaticano Matteo Bruni ha così descritto l’evento di stamattina:

Alle ore 7 di questa mattina, nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Papa si è recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione in forma privata a Maria Immacolata. Alle prime luci dell’alba, sotto la pioggia, ha deposto un mazzo di rose bianche alla base della colonna dove si trova la statua della Madonna e si è rivolto a Lei in preghiera, perché vegli con amore su Roma e sui suoi abitanti, affidando a Lei tutti coloro che in questa città e nel mondo sono afflitti dalla malattia e dallo scoraggiamento. Poco prima delle 7.15 Papa Francesco ha lasciato Piazza di Spagna e ha raggiunto Santa Maria Maggiore dove ha pregato davanti all’icona di Maria Salus Popoli Romanie celebrato la Messa nella Cappella del Presepe. Ha poi fatto ritorno in Vaticano.