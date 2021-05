Governo: il trend delle discussioni su siti e social network

T-Voice, la startup specializzata in opinion mining e sentiment analysis di contenuti digitali, si è occupata nel periodo compreso tra il 19 aprile e il 17 maggio 2021 di tastare il “polso” del Web in merito al nuovo governo di Mario Draghi a quasi quattro mesi più di due mesi dal suo insediamento. Qual è ad oggi il “sentiment”, l’opinione percepita da come gli italiani parlano e discutono il tema Governo?

Dalle analisi condotte su più di 28mila testi in lingua italiana riguardanti il tema “Governo”, al netto degli “off-topic”, ovvero senza considerare i testi che non contengono il tema di interesse, emergono dati molto interessanti. Guardando al percepito degli italiani rispetto al Governo, solo il 6,00% esprime pareri positivi, il 9,8% assume una posizione negativa, mentre il restante 84,19% ha una porzione neutra.

Tra i trending topic associati al Governo, il tema più discusso riguarda i vaccini (60,58%). Seguono le Riaperture e i Sussidi, ma c’è spazio anche per Fisco e Condoni e per la Transizione Ecologica.

Guardando al percepito degli italiani rispetto al Governo, il 13,59% esprime pareri positivi, il 48% assume una posizione neutrale, mentre il restante 38% esprime opinioni negative. Rispetto alla precedente analisi di T-Voice, la percentuale di opinioni negative è rimasta invariata, mentre è scesa quella dei positivi a favore di una posizione neutrale.

Tra i trending topic associati al Governo, i temi più discussi sono ancora una volta Sussidi e Vaccini. Seguono le Riaperture al centro di un accesso scontro col centrodestra, Fisco e condoni fiscali, ma anche la Transizione Ecologica al centro dell’agenda del nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi.

Situazione simile sul fronte del topic discovery, l’analisi che consente di individuare i temi di discussione sulla base dell’associazione delle parole: emergono i temi vaccini e piano vaccinale, le già citate riaperture e, per la prima volta, anche il tema del via libera al calcio.

Guardando al percepito degli italiani rispetto al Governo, il 12% esprime pareri positivi, il 50% assume una posizione neutrale, mentre il restante 38% esprime opinioni negative.

Tra i trending topic associati al Governo, i temi più discussi sono Sussidi e Vaccini. Seguono il caso McKinsey per la consulenza sul Recovery Plan, Fisco e condoni fiscali, ma anche la Transizione Ecologica al centro dell’agenda del nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi.

Situazione simile sul fronte del topic discovery, l’analisi che consente di individuare i temi di discussione sulla base dell’associazione delle parole: emergono i temi vaccini e piano vaccinale, decreto ristori, sostegni e sussidi, lockdown di aprile e condoni fiscali.

