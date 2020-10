Paolo Gentiloni, commissario UE all’Economia, oggi ha partecipato al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 e nel corso del suo intervento ha toccato un argomento sempre estremamente attuale come l’impatto sull’economia della pandemia da coronavirus. Gentiloni ha detto:

Il mondo che scommette sullo sviluppo sostenibile è stato investito dalla pandemia e l’impatto globale della pandemia sarà un impatto drammatico, almeno in questi primissimi anni. Lo sarà per la povertà, ma anche l’accentuarsi degli squilibri di genere

E ha spiegato:

L’Europa continua a fare i conti con il rischio sanitario e con l’impatto economico del Covid: avremo una crescita negativa intorno all’8 per cento nell’Unione, l’anno peggiore della nostra storia, perdiamo posti di lavoro, abbiamo interi settori economici ancora in grande difficoltà. La pandemia rende tutti uguali solo in apparenza, in realtà accentua le distanze sociali