Elezioni USA, il dibattito tra Kamala Harris e Mike Pence

A pochi giorni dall’imbarazzante sfida televisiva tra Donald Trump e il suo sfidante Joe Biden, ieri sera negli Stati Uniti è andato in scena il secondo dibattito in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre. A scontrarsi, stavolta, sono stati il vicepresidente uscente Mike Pence e la candidata alla vicepresidenza scelta da Biden, la senatrice democratica Kamala Harris.

Dal palco della Kinsbury Hall della Utah University a Salt Lake City, è andato in scena un dibattito ben più civile del faccia a faccia tra Trump e Biden e i primi sondaggi dicono già che a trionfare è stata proprio Kamala Harris, che ha puntato tutto su qualcosa che i cittadini degli Stati Uniti, e del resto del Mondo, possono vedere quotidianamente coi propri occhi: la pessima gestione della pandemia da parte dell’amministrazione Trump.

US Democratic vice presidential nominee and Senator from California, Kamala Harris US Vice President Mike Pence Mike Pence (R) participate in the vice presidential debate in Kingsbury Hall at the University of Utah on October 7, 2020, in Salt Lake City, Utah. (Photo by Robyn Beck / AFP) (Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images) US Democratic vice presidential nominee and Senator from California, Kamala Harris speaks during the vice presidential debate in Kingsbury Hall at the University of Utah on October 7, 2020, in Salt Lake City, Utah. (Photo by Justin Sullivan / POOL / AFP) (Photo by JUSTIN SULLIVAN/POOL/AFP via Getty Images) US Democratic vice presidential nominee and Senator from California, Kamala Harris gestures as she speaks during the vice presidential debate in Kingsbury Hall at the University of Utah on October 7, 2020, in Salt Lake City, Utah. (Photo by Robyn Beck / AFP) (Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images) (COMBO) This combination of pictures created on October 07, 2020 shows US Vice President Mike Pence and US Democratic vice presidential nominee and Senator from California Kamala Harris during the vice presidential debate in Kingsbury Hall at the University of Utah on October 7, 2020, in Salt Lake City, Utah. (Photos by Eric BARADAT and Robyn Beck / AFP) (Photo by ERIC BARADAT,ROBYN BECK/AFP via Getty Images) Elezioni USA, il dibattito tra Kamala Harris e Mike Pence Vedi le altre 5 fotografie →

Le bugie sulla pandemia

La senatrice Harris ha puntato il dito direttamente contro Mike Pence e il Presidente Trump, accusandoli di aver deliberatamente sminuito la gravità della pandemia e facendo ben poco per evitare la morte di migliaia di persone (ad oggi sono 211.801 le vittime di COVID confermate in tutto il Paese):

Sapevano e hanno coperto. E per questo hanno perso il diritto alla rielezione.

Pence ha provato a ribattere, sottolineando che “sin dal primo giorno il presidente americano ha messo la salute dell’America al primo posto“:

Il presidente ha fatto quello che nessun altro presidente ha fatto, promuovendo la più grande mobilitazione dalla seconda guerra mondiale in termini sanitari.

È evidente, però, che così non è stato e lo dimostrano le numerose fake news che, pur risultato positivo al COVID-19 ed aver trascorso qualche giorno in ospedale, Trump sta continuando a diffondere ed alimentare.

Proprio a causa nelle numerose bugie fatte passare da Trump per verità, Harris ha precisato che se arriverà un vaccino, attenderà le indicazioni delle autorità sanitarie prima di sottoporsi alla procedura: “Se le autorità sanitarie, se il dottor Fauci e i dottori ci diranno che dobbiamo farlo, sarò la prima in fila per farlo. Ma se sarà Donald Trump a dirci che dobbiamo farlo, non lo farò“.

Gli impedimenti al voto via posta

Harris ha accusato l’amministrazione Trump di star facendo tutto quello che in suo potere per screditare e limitare il voto via posta:

Trump sta cercando apertamente di impedire a persone di votare […] Se usiamo la nostra voce vinceremo e non permetteremo a nessuno di sovvertire la nostra democrazia con quello che Trump sta facendo. […] Noi crediamo nel popolo americano, nella democrazia e per questo voglio dire a tutti per favore votate, votate in anticipo. Abbiamo il potere di prendere nei prossimi 27 giorni una decisione su quella che sarà la direzione del Paese per i prossimi 4 anni.

Pence, però, ha portato avanti la linea del Presidente Trump, ribadendo che il voto per posta si presta ad enormi frodi elettorali, un fatto che è stato smentito a più riprese da numerosi fact checker indipendenti: