Covid, Papa Francesco: “Il vaccino sia per tutti, prima i vulnerabili e bisognosi”

Anche Papa Francesco parla del vaccino anti-Covid che proprio oggi è arrivato in Italia e che da domenica 27 dicembre comincerà a essere somministrato ai primi che ne hanno diritto, ossia gli operatori sanitari e i soggetti più deboli.

Il Pontefice, durante l’Angelus di Natale, ha rivolto un appello ai governanti affinché mettano al “primo posto” i deboli e i bisognosi e ha detto:

E visto che, per fortuna, almeno quando si parla di vaccini non c’è contrapposizione tra scienza e religione, il Papa ha ammesso che le scoperte fatte nell’ambito dei vaccini sono “luci di speranza”, purché, ovviamente, siano a disposizione di tutti.

Durante la benedizione Urbi et Orbi, Papa Francesco ha detto:

Il dolore e il male non sono l’ultima parola. Rassegnarsi alle violenze e alle ingiustizie vorrebbe dire rifiutare la gioia e la speranza del Natale. In questo giorno di festa rivolgo un pensiero particolare a quanti non si lasciano sopraffare dalle circostanze avverse, ma si adoperano per portare speranza, conforto e aiuto, soccorrendo chi soffre e accompagnando chi è solo.