COVID-19 in Francia: 16.972 di nuovi casi. Tasso di positività all’8%

La curva dell’epidemia di COVID-19 in Francia ha toccato una nuovo picco: nelle ultime 24 ore sono stati confermati ben 16.972 casi di persone positive al nuovo coronavirus, con una tasso di positività al virus – la proporzione dei positivi sul totale dei tamponi effettuati – balzata all’8% contro il 4,5% di appena un mese fa. In Italia, al 3 ottobre 2020, quel tasso è del 2,4%, in crescita rispetto ai giorni precedenti, ma non rapidamente come sta accadendo in Francia.

A preoccupare le autorità francesi, esattamente come in Italia, non è tanto il numero dei nuovi positivi, in prevalenza asintomatici che, seppur contagiosi, non necessitano di cure, ma la crescita delle ospedalizzazioni e, purtroppo, dei decessi. Dall’inizio dell’epidemia ad oggi in Francia sono decedute 32.198 a causa del COVID-19 e quel numero viene incrementato sempre di più col passare dei giorni: nelle ultime 24 ore sono decedute 49 persone, il giorno prima 130 e e il 1 ottobre i decessi confermati erano stati 63.

6.740 sono le persone attualmente ricoverate in ospedale in Francia a causa del COVID-19 (4.087 ricoverate negli ultimi 7 giorni), 1.289 quelle in terapia intensiva, 849 delle quali trasferite nei reparti di rianimazione soltanto nell’ultima settimana.

Francia, la curva dell’epidemia al 3 ottobre 2020

Francia, l’andamento dei decessi al 3 ottobre 2020

Francia, l’andamento dei test effettuati al 3 ottobre 2020