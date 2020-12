Coronavirus: 84mila morti in più rispetto alla media del 2015-2019

Nel periodo compreso tra febbraio e novembre 2020, secondo quanto stima l’Istat, sono morte 84mila persone in più rispetto alla media registrata nello stesso periodo tra il 2015 e il 2019. Nel suo rapporto sull’impatto della pandemia sulla mortalità in Italia, l’istituto di statistica sottolinea anche che “la classe degli over 80 risulta quella con la più alta percentuale di decessi per Covid-19 (il 60% dei decessi complessivi)”. Rispetto alla prima ondata, il dato sui contagi degli ultraottantenni è in controdendenza e scende dal 28% all’8%. “Tale diminuzione è verosimilmente in gran parte dovuta all’aumentata capacità diagnostica tra le classi di età più giovani e nelle persone con sintomi meno severi”, spiega il comunicato.