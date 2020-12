Coronavirus: superati i 25 milioni di casi in Europa

I casi di coronavirus in Europa, dall’inizio della pandemia, hanno superato quota 25 milioni. Lo riferisce l’Afp al termine del conteggio effettuato nelle ultime ore. Gli USA, fa sapere il Centers for Disease Control and Prevention, hanno stabilito che da lunedì 28 dicembre chi arriva con un volo dal Regno Unito dovrà presentare un test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza. Il ministro della Salute del Sudafrica, Zwelini Mkhize, fa sapere intanto che il nuovo ceppo identificato nel Paese non è detto sia più pericoloso o contagioso della variante britannica. Non ci sono prove scientifiche in questo senso.