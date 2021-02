Coronavirus: in Italia somministrati 2 milioni di vaccini

Secondo il report fornito online dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e dal Commissario Straordinario, in Italia sono state somministrate ad oggi 2.029.931 dosi di vaccini (1.272.707 donne e 757.224 uomini), con 683.478 persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Gli over 80 che hanno avuto almeno una dose di vaccino sono 14.804 (da ieri sono partite nel Lazio le prenotazioni per questa fascia di età).