Columbus: afroamericano disarmato ucciso da poliziotto

Ancora un afroamericano caduto per mano di un agente di polizia negli USA. Rabbia a Columbus (Ohio) dopo l’uccisione dell’afroamericano Andre Maurice Hill, 47 anni, il secondo morto per mano di un poliziotto in meno di tre settimane. L’uomo è morto nel garage di casa sua ed era assolutamente disarmato. Nel video registrato dalla telecamera degli agenti, si vede l’uomo che esce dal suo garage e va incontro ai poliziotti con il proprio cellulare in mano. Secondo le prime informazioni, la polizia era intervenuta sul posto per una chiamata non d’emergenza.

Columbus: il precedente di poche settimane fa

La sequenza del filmato si avvia senza audio, quindi non si riesce a capire bene cosa sia successo e se l’uomo abbia detto qualcosa all’agente. Sta di fatto che in un attimo, l’agente – che ha precedenti per uso eccessivo della forza – apre il fuoco e Andre Maurice Hill cade a terra. Prima che la polizia soccorra l’afroamericano passano alcuni minuti, troppi secondo molti, e poco dopo ne sarà decretato il decesso. Circa 15 giorni fa, sempre a Columbus, un poliziotto aveva aperto il fuoco uccidendo Casey Goodson Jr, un ragazzo di 23 anni che aveva in mano un panino che l’agente aveva scambiato per un’arma da fuoco.