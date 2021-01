Cina, salvati 11 minatori intrappolati da due settimane in una miniera d’oro

QIXIA, CHINA - JANUARY 20: Rescuers work at the explosion site of a gold mine on January 20, 2021 in Qixia, Shandong Province of China. A life-saving passage into a collapsed gold mine is under construction in Qixia under Yantai City. Rescuers have established contact with some of the 22 miners that got trapped underground following an explosion on Jan. 10. Eleven of the miners were found Sunday through a drilled channel. A total 589 personnel from 16 professional rescue teams and one fire team have been working around the clock. The physical condition of the eight trapped miners have improved after they received nutritious supplies, while one was in a coma and two experiencing mild discomfort. (Photo by Yang Bing/China News Service via Getty Images) QIXIA, CHINA - JANUARY 20: Rescuers work at the explosion site of a gold mine on January 20, 2021 in Qixia, Shandong Province of China. A life-saving passage into a collapsed gold mine is under construction in Qixia under Yantai City. Rescuers have established contact with some of the 22 miners that got trapped underground following an explosion on Jan. 10. Eleven of the miners were found Sunday through a drilled channel. A total 589 personnel from 16 professional rescue teams and one fire team have been working around the clock. The physical condition of the eight trapped miners have improved after they received nutritious supplies, while one was in a coma and two experiencing mild discomfort. (Photo by Yang Bing/China News Service via Getty Images) This photo taken on January 20, 2021 shows members of a rescue team working at the site of a gold mine explosion where 22 miners are trapped underground in Qixia, in eastern China's Shandong province. (Photo by STR / various sources / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images) This photo taken on January 13, 2021 shows rescuers working at the site of gold mine explosion where 22 miners were trapped underground in Qixia, in eastern China's Shandong province. - Miners trapped underground in eastern China for more than a week after a blast at a gold mine have managed to send up a note to rescuers, the local government said on January 18. (Photo by STR / various sources / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Sono stati portati in salvo 11 minatori cinesi intrappolati in una miniera d’oro da due settimane. Lo riferiscono fonti cinesi e internazionali.

Il 10 gennaio le autorità cinesi avevano comunicato di avere inviato soccorsi nei pressi di Qixia, città della provincia di Shandong, a nord del Paese, a causa di un’esplosione in una miniera d’oro. Dei 22 minatori intrappolati a 600 metri di profondità, sono stati soccorsi solo coloro che erano riusciti a stabilire negli scorsi giorni un collegamento con l’esterno. Si trovavano nella quarte e quinta sezione del giacimento.

Du Bingjian, direttore della squadra che si sta occupando del salvataggio, ha dichiarato al quotidiano cinese Global Times che «l’operazione ha richiesto la sospensione della attività di trivellazione del terreno, quindi è al momento non chiaro quando i soccorritori raggiungeranno la sesta sezione, dove dovrebbero essere intrappolati gli altri minatori». Uno di loro sarebbe morto il 10 gennaio a causa delle ferite alla testa riportate in seguito all’esplosione.

Incidenti ed esplosioni nelle miniere non sono infrequenti in Cina. Nel 2020, anno in cui sono stati registrati cento incidenti nelle miniere, il governo cinese ha avviato un’indagine volta a comprendere quali fossero le reali condizioni di lavoro e sicurezza del settore. I controlli, che si concluderanno al termine del 2021, si focalizzano su tre aspetti: infrastrutture, capacità di prevenzione dei rischi e reattività di risposta in emergenza.

Come riportato dall’istituto nazionale cinese di statistica, il National Bureau of Statistics of China, a dicembre 2020 la produzione di carbone grezzo è stata pari a 350milioni di tonnellate, con un aumento del 3.2% rispetto al 2019. Nel 2020 la produzione totale è stata pari a 3.84 miliardi di tonnellate di carbone, +0.9% in dodici mesi.