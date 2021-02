Cassa integrazione: i dati INPS

«La legge di bilancio 2021 detta nuove disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19», si legge sul sito dell’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Il riferimento è alla rinnovata possibilità di accedere agli strumenti della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), della cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), dell’assegno ordinario (ASO) e della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Il pacchetto di misure contenuto nella legge di Bilancio riguarda molti settori, dalla sanità al lavoro, sostenendo imprese e famiglie. Scopo è quello di assorbire l’impatto economico e sociale provocato dall’emergenza sanitaria, avviando nel contempo una trasformazione del Paese in termini di innovazione, sostenibilità, coesione ed equità.

Sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze si possono leggere gli interventi ideati e i fondi stanziati con la legge di Bilancio. Tra le soluzioni proposte in merito al settore lavoro si collocano anche la proroga al 31 marzo del divieto di licenziamento e l’istituzione di un fondo di aggiuntivi 5,3 miliardi di euro per finanziarie la copertura della Cassa Integrazione Ordinaria fino a marzo e della Cassa in Deroga e dell’Assegno Ordinario fino a giugno.

CASSA INTEGRAZIONE: COS’È

La Cassa Integrazione Guadagni è un ammortizzatore sociale che consiste nel versamento, da parte dell’INPS, di una somma di denaro in favore del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro riduca la retribuzione dovuta a causa della diminuzione o della sospensione dell’attività lavorativa. In sostanza, quando si verificano situazioni aziendali che dipendono da eventi non imputabili all’impresa o ai dipendenti, la cassa integrazione sostituisce o integra i datori di lavoro nella retribuzione dei lavoratori.

A seconda dei soggetti beneficiari, la CIG si distingue in tre tipologie: ordinaria, straordinaria e in deroga.

L’OSSERVATORIO INPS

L’Osservatorio sulle ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni dell’INPS riporta che il numero totale di ore CIG autorizzate per emergenza sanitaria nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2020 è pari a 4.048,6 milioni di cui: 1.901,0 milioni di CIG ordinaria, 1.349,2 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 798,4 milioni di CIG in deroga.

Considerando il complesso delle ore autorizzate di CIGO e CIGS, la variazione raggiunge nel 2020 il +1467% rispetto al 2019.

Il 3 dicembre 2020 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha confermato il pagamento del 99,5% delle domande SR41 pervenute, cioè il modello usato per il pagamento delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) ai lavoratori.

Il 25 gennaio l’INPS ha pubblicato un comunicato stampa in cui risponde ai numeri forniti in un’intervista a Repubblica da Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS. L’Istituto ha precisato di avere gestito in totale 17 milioni di operazioni di pagamenti diretti e 10 milioni di pagamenti a conguaglio (cioè dopo l’anticipo delle aziende), per un totale di oltre 20 miliardi di euro di Cassa integrazione causa COVID-19.