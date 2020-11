Caso Regeni, la Procura di Roma chiude le indagini. L’Egitto continua a non collaborare

A quasi cinque anni da quel 25 gennaio 2016, la Procura di Roma è pronta a chiudere le indagini sul sequestro del ricercatore italiano Giulio Regeni da parte di cinque membri dei servizi segreti egiziani. La conferma è arrivata oggi pomeriggio con una nota congiunta della Procura di Roma e del procuratore generale d’Egitto a margine del nuovo incontro che si è svolto in videoconferenza tra i due uffici giudiziari.

Il nuovo faccia a faccia a distanza tra il procuratore capo di Roma Michele Prestipino e il procuratore generale d’Egitto Hamada al Sawi non ha portato a dei passi in avanti. L’Egitto, infatti, continua a rimanere saldo sulla propria posizione:

Il procuratore generale d’Egitto nel prendere atto della conclusione delle indagini preliminari italiane, avanza riserve sulla solidità del quadro probatorio che ritiene costituito da prove insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio. In ogni caso la procura generale d’Egitto rispetta le decisioni che verranno assunte, nella sua autonomia, dalla procura della Repubblica di Roma.