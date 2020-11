Bollettino coronavirus 9 novembre: 25.271 nuovi casi, 147mila tamponi, 356 morti. I dati regionali

Il lunedì, come spesso avviene, guardando il bollettino coronavirus diffuso dalla Protezione Civile ci troviamo a commentare dei dati leggermente al ribasso per via del weekend, anche a fronte di un numero più basso di tamponi, se consideriamo che nei giorni scorsi erano stati fatti intorno ai 190mila e oggi 147mila. Vediamo quali sono i numeri più importanti della giornata:

+25.271 nuovi casi

+147.725 tamponi

+10.215 dimessi/guariti

+356 morti

+14.698 attualmente positivi

573.334 attualmente positivi in totale

2.849 ricoverati in terapia intensiva (+100)

345.289 dimessi/guariti in totale dall’inizio della pandemia

41.750 morti in totale dall’inizio della pandemia

960.373 casi in totale dall’inizio della pandemia

A breve alcune regioni gialle saranno dichiarate arancioni o addirittura rosse. Basta vedere, per esempio, come in Toscana la percentuale positivi/tamponi sia del 31,5% tanto che l’ordine dei medici ha chiesto l’immediata dichiarazione del lockdown.

Bollettino coronavirus 9 novembre 2020: i dati regionali

Qui di seguito per ogni regione vediamo il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia, il numero degli attualmente positivi nella prima parentesi e il numero dell’incremento nelle ultime 24 ore nella seconda e ultima parentesi:

Lombardia: 265.531 (131.459) (4.777)

Piemonte: 100.655 (56.256) (2.876)

Campania: 90.039 (72.320) (3.120)

Veneto: 81.492 (53.162) (2.223)

Emilia-Romagna: 73.432 (39.630) (2.025)

Lazio: 67.967 (53.274) (2.153)

Toscana: 65.190 (44.480) (2.244)

Liguria: 36.968 (12.721) (538)

Sicilia: 32.294 (21.939) (1.023)

Puglia: 26.431 (17.813) (730)

Marche: 19.051 (10.451) (262)

Umbria: 15.253 (9.996) (314)

Abruzzo: 15.143 (9.872) (625)

Friuli Venezia Giulia: 15.048 (7.832) (320)

P.A. Bolzano: 13.709 (8.414) (583)

Sardegna: 12.588 (8.593) (327)

P.A. Trento: 11.143 (2.974) (257)

Calabria: 7.908 (5.445) (443)

Valle d’Aosta: 4.336 (2.266) (201)

Basilicata: 3.655 (2.777) (132)

Molise: 2.540 (1.660) (98)

Bollettino coronavirus 9 novembre 2020: incremento tamponi per regione

Qui di seguito vediamo, regione per regione, il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 21.121

Piemonte: 13.036

Campania: 15.793

Veneto: 15.267

Emilia-Romagna: 12.471

Lazio: 22.518

Toscana: 13.690

Liguria: 3.130

Sicilia: 8.458

Puglia: 4.103

Marche: 1.266

Umbria: 1.040

Friuli Venezia Giulia: 2.324

Abruzzo: 3.951

P.A. Bolzano: 2.241

Sardegna: 2.927

P.A. Trento: 1.009

Calabria: 2.204

Valle d’Aosta: 670

Basilicata: 731

Molise: 1.007

Situazione ospedali regione per regione

Qui di seguito riportiamo per ogni regione quante sono le persone ricoverate, quante quelle in terapia intensiva e quanti i morti nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 6.414 ricoverati con sintomi, 670 in terapia intensiva, 99 morti nelle ultime 24 ore.

Piemonte: 4.540 ricoverati con sintomi, 312 in terapia intensiva, 49 morti nelle ultime 24 ore.

Campania: 1.949 ricoverati con sintomi, 191 in terapia intensiva, 18 morti nelle ultime 24 ore.

Veneto: 1.464 ricoverati con sintomi, 195 in terapia intensiva, 21 morti nelle ultime 24 ore.

Emilia-Romagna: 1.939 ricoverati con sintomi, 204 in terapia intensiva, 8 morti nelle ultime 24 ore.

Lazio: 2.761 ricoverati con sintomi, 237 in terapia intensiva, 16 morti nelle ultime 24 ore.

Toscana: 1.542 ricoverati con sintomi, 234 in terapia intensiva, 33 morti nelle ultime 24 ore.

Liguria: 1.387 ricoverati con sintomi, 92 in terapia intensiva, 21 morti nelle ultime 24 ore.

Sicilia: 1.303 ricoverati con sintomi, 187 in terapia intensiva, 27 morti nelle ultime 24 ore.

Puglia: 968 ricoverati con sintomi, 119 in terapia intensiva, 7 morti nelle ultime 24 ore.

Marche: 519 ricoverati con sintomi, 71 in terapia intensiva, 7 morti nelle ultime 24 ore.

Umbria: 360 ricoverati con sintomi, 64 in terapia intensiva, 9 morti nelle ultime 24 ore.

Friuli Venezia Giulia: 319 ricoverati con sintomi, 46 in terapia intensiva, 5 morti nelle ultime 24 ore.

Abruzzo: 513 ricoverati con sintomi, 48 in terapia intensiva, 6 morti nelle ultime 24 ore.

P.A. Bolzano: 411 ricoverati con sintomi, 41 in terapia intensiva, 4 morti nelle ultime 24 ore.

P.A. Trento: 275 ricoverati con sintomi, 24 in terapia intensiva, 6 morti nelle ultime 24 ore.

Sardegna: 408 ricoverati con sintomi, 58 in terapia intensiva, 13 morti nelle ultime 24 ore.

Calabria: 256 ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva, 4 morti nelle ultime 24 ore.

Valle d’Aosta: 159 ricoverati con sintomi, 15 in terapia intensiva, 2 morti nelle ultime 24 ore.

Basilicata: 111 ricoverati con sintomi, 19 in terapia intensiva, 0 morti nelle ultime 24 ore.

Molise: 38 ricoverati con sintomi, 7 in terapia intensiva, 2 morti nelle ultime 24 ore.