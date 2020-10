Bollettino coronavirus 7 ottobre 2020: 3.678 nuovi casi e 31 morti

Il bollettino della Protezione Civile con i dati del Ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus in Italia non porta buone notizie oggi, 7 ottobre 2020. Infatti si è registrato un boom di nuovi casi, 3.678, molto al di sopra della media degli ultimi sette giorni che è stata di 2.465 nuovi positivi al giorno.

Il numero di attualmente positivi è di 62.576 e sta risalendo notevolmente rispetto ai picchi al ribasso registrati all’inizio di agosto, quando erano intorno ai 12mila, mentre i picchi al rialzo ci sono stati ovviamente ad aprile ed erano di oltre 108mila positivi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 235.3030 grazie all’incremento di 1.204 delle ultime 24 ore. Il numero di deceduti, invece, sale di 31 unità e si porta a un totale di 36.061. Il totale dei casi di positività al coronavirus dall’inizio della pandemia in Italia è di 333.940 e l’incremento nell’ultima giornata è stato di 3.678 casi.

Sempre molto importante il dato che riguarda i tamponi: nell’ultima giornata ne sono stati effettuati 125.314, quindi 25.572 in più di ieri quando erano 99.742. È salito anche il numero delle terapie intensive, +18, per un totale di 337 persone ricoverate in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono invece 3.782 (ieri erano 3.625) e i pazienti in isolamento domiciliare sono 58.547.

Vediamo ora la distribuzione degli attualmente positivi tra le regioni, facendo notare che le due regioni con un più alto numero di nuovi casi sono Campania e Lombardia, rispettivamente con +544 e +520 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

9.877 in Lombardia

8.580 nel Lazio

8.343 in Campania

5.295 in Emilia Romagna

4.754 in Veneto

4.430 in Toscana

3.724 in Piemonte

3.549 in Sicilia

3.133 in Puglia

2.390 in Sardegna

2.032 in Liguria

1.098 in Abruzzo

1.052 nelle Marche

945 in Friuli Venezia Giulia

808 in Umbria

649 a Trento

667 a Bolzano

591 in Calabria

414 in Basilicata

138 in Molise

107 in Valle d’Aosta