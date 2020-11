Bollettino Coronavirus 7 novembre: 39.811 nuovi casi e 425 morti. I dati regionali

Anche oggi, purtroppo, il bollettino Coronavirus 7 novembre 2020 non porta buone notizie e il trend resta fortemente negativo. Questi i dati più importanti registrati nelle ultime 24 ore:

+425 morti

+231.673 tamponi

+39.811 nuovi casi

+33.418 attualmente positivi

+6.966 dimessi/guariti

+199 in terapia intensiva

2.634 persone in totale in terapia intensiva

il totale degli attualmente positivi è 532.536

il totale dei dimessi/guariti dall’inizio della pandemia è 328.891

il totale dei deceduti dall’inizio della pandemia è 41.063

il totale dei casi dall’inizio della pandemia è 902.490

Dunque abbiamo una situazione in cui il totale dei casi dall’inizio è di quasi un milione di persone, ma oltre la metà sono attualmente positive e questo dà la dimensione di quanto questa seconda ondata si stia rivelando più grave dal punto di vista della diffusione del virus.

Bollettino Coronavirus 7 novembre 2020: i dati regionali

Qui di seguito per ogni regione vediamo il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia, il numero degli attualmente positivi nella prima parentesi e il numero dell’incremento nelle ultime 24 ore nella seconda e ultima parentesi:

Lombardia: 254.436 (127.629) (11.489)

Piemonte: 93.895 (51.489) (4.437)

Campania: 82.318 (65.506) (4.309)

Veneto: 75.907 (47.657) (3.815)

Emilia-Romagna: 69.049 (35.649) (2.009)

Lazio: 63.325 (49.036) (2.618)

Toscana: 60.467 (41.583) (2.787)

Liguria: 35.544 (12.108) (1.092)

Sicilia: 30.188 (20.737) (1.363)

Puglia: 24.935 (16.573) (1.054)

Marche: 18.287 (9.827) (631)

Umbria: 14.279 (9.370) (688)

Friuli Venezia Giulia: 14.224 (7.360) (872)

Abruzzo: 13.936 (8.895) (432)

P.A. Bolzano: 12.345 (7.480) (773)

Sardegna: 11.837 (8.071) (425)

P.A. Trento: 10.704 (2.618) (251)

Calabria: 7.106 (4.795) (392)

Valle d’Aosta: 4.080 (2.181) (117)

Basilicata: 3.277 (2.415) (105)

Molise: 2.351 (1.557) (152)

Bollettino Coronavirus 7 novembre 2020: incremento tamponi per regione

Qui di seguito vediamo, regione per regione, il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 46.099

Piemonte: 17.390

Campania: 22.696

Veneto: 19.420

Emilia-Romagna: 20.218

Lazio: 30.644

Toscana: 18.143

Liguria: 5.630

Sicilia: 8.431

Puglia: 7.081

Marche: 3.603

Umbria: 4.834

Friuli Venezia Giulia: 8.692

Abruzzo: 3.274

P.A. Bolzano: 3.460

Sardegna: 3.426

P.A. Trento: 2.623

Calabria: 2.550

Valle d’Aosta: 486

Basilicata: 1.158

Molise: 815

Ricoverati e in terapia intensiva regione per regione

Qui di seguito, invece, vediamo per ogni regione quante sono le persone ricoverate e quante quelle in terapia intensiva.

Regioni area rossa:

Lombardia: 5.813 ricoverati con sintomi, 610 in terapia intensiva

Piemonte: 4.122 rivelarti con sintomi, 284 in terapia intensiva

Calabria: 227 ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva

Valle d’Aosta: 154 ricoverati con sintomi, 14 in terapia intensiva

Regioni area arancione:

Puglia: 876 ricoverati con sintomi, 124 in terapia intensiva

Sicilia: 1.161 ricoverati con sintomi, 169 in terapia intensiva

Regioni area gialla:

Campania: 1.756 ricoverati con sintomi, 179 in terapia intensiva

Veneto: 1.300 ricoverati con sintomi, 176 in terapia intensiva

Emilia-Romagna: 1.723 ricoverati con sintomi, 188 in terapia intensiva

Lazio: 2.619 ricoverati con sintomi, 237 in terapia intensiva

Toscana: 1.368 ricoverati con sintomi, 214 in terapia intensiva

Liguria: 1.303 ricoverati con sintomi, 77 in terapia intensiva

Marche: 454 ricoverati con sintomi, 67 in terapia intensiva

Umbria: 345 ricoverati con sintomi, 58 in terapia intensiva

Friuli Venezia Giulia: 286 ricoverati con sintomi, 45 in terapia intensiva

Abruzzo: 484 ricoverati con sintomi, 43 in terapia intensiva

P.A. Bolzano: 361 ricoverati con sintomi, 36 in terapia intensiva

Sardegna: 390 ricoverati con sintomi, 56 in terapia intensiva

P.A. Trento: 243 ricoverati con sintomi, 18 in terapia intensiva

Basilicata: 98 ricoverati con sintomi, 15 in terapia intensiva

Molise: 26 ricoverati con sintomi, 8 in terapia intensiva