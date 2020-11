Bollettino Coronavirus 5 novembre: 34.505 nuovi casi, 445 morti. I dati regionali

Dal bollettino di oggi, 5 novembre 2020, relativo alla diffusione del coronavirus in Italia emerge che i nuovi casi sono 34.505 e i morti nelle ultime 24 ore 445 morti. È aumentato di 99 unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva e d 1140 quello dei ricoveri ordinari.

Gli attualmente positivi sono 472.348 e l’incremento nelle ultime 24 ore è stato di 29.113. I dimessi/guariti sono stati 4.961 per un totale da inizio pandemia che sale a 312.339. Il numero totale dei casi sale a 824.879 e quello dei deceduti a 40.192.

Il numero di tamponi nelle ultime 24 ore è di 219.884 e il il tasso di positività è del 15,7%, +1,3% rispetto a ieri.

Nuovi casi, tamponi, morti e ricoveri in TI regione per regione

Regioni area rossa:

Lombardia: 8.822 nuovi contagi, 41.544 tamponi, 139 morti, 522 in terapia intensiva

Piemonte: 3.171 nuovi contagi, 16.855 tamponi, 39 morti, 249 in terapia intensiva

Calabria: 358 nuovi contagi, 3.397 tamponi, 4 morti, 11 in terapia intensiva

Valle D’Aosta: 114 nuovi contagi, 525 tamponi, 8 morti, 12 in terapia intensiva

Regioni area arancione:

Puglia: 850 nuovi contagi, 7.543 tamponi, 9 morti

Sicilia: 1.322 nuovi contagi, 9.497 tamponi, 25 morti, 157 in terapia intensiva

Regioni area gialla:

Campania: 3.888 nuovi contagi, 19.568 tamponi, 17 morti, 174 in terapia intensiva

Emilia Romagna: 2.180 nuovi contagi, 20.332 tamponi, 13 morti, 177 in terapia intensiva

Toscana: 2.273 nuovi contagi, 16.374 tamponi, 25 morti, 202 in terapia intensiva

Veneto: 3.264 nuovi contagi, 16.485 tamponi, 38 morti, 164 in terapia intensiva

Friuli Venezia Giulia: 546 nuovi contagi, 5.033 tamponi, 9 morti, 44 in terapia intensiva

Lazio: 2.735 nuovi contagi, 30.283 tamponi, 35 morti, 222 in terapia intensiva

Liguria: 1.208 nuovi contagi, 6.587 tamponi, 29 morti, 76 in terapia intensiva

Sardegna: 413 nuovi contagi, 4.036 tamponi, 6 morti, 46 in terapia intensiva

Marche: 698 nuovi contagi, 3.349 tamponi, 2 morti, 56 in terapia intensiva

Abruzzo: 571 nuovi contagi, 3.616 tamponi, 9 morti, 36 in terapia intensiva

Umbria: 768 nuovi contagi, 4.768 tamponi, 11 morti, 50 in terapia intensiva

Basilicata: 136 nuovi contagi, 1.615 tamponi, 2 morti, 17 in terapia intensiva

Molise: 107 nuovi contagi, 763 tamponi, 1 morto, 7 in terapia intensiva

Provincia di Bolzano: 62 nuovi contagi, 4.036 tamponi, 4 morti, 33 in terapia intensiva

Provincia di Trento: 320 nuovi contagi, 3.251 tamponi, 3 morti, 15 in terapia intensiva

Totale casi per regione, attualmente positivi e incremento ultime 24 h

Qui di seguito per ogni regione l’indicazione del numero totale di casi da inizio pandemia, nella prima parentesi il numero di attualmente positivi e nella seconda parentesi il numero dell’incremento di casi nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 233.013 (112.524) (8.822)

Piemonte: 84.580 (43.974) (3.171)

Campania: 73.501 (58.048) (3.888)

Veneto: 68.795 (40.719) (3.264)

Emilia-Romagna: 65.091 (31.976) (2.180)

Lazio: 58.008 (44.290) (2.735)

Toscana: 55.088 (37.482) (2.273)

Liguria: 33.325 (11.223) (1.208)

Sicilia: 27.402 (18.526) (1.322)

Puglia: 22.935 (14.823) (850)

Marche: 16.959 (8.627) (698)

Abruzzo: 13.114 (8.264) (571)

Umbria: 12.824 (8.389) (768)

Friuli Venezia Giulia: 12.810 (6.379) (546)

Sardegna: 11.053 (7.368) (413)

P.A. Bolzano: 10.859 (7.548) (762)

P.A. Trento: 10.192 (2.336) (320)

Calabria: 6.450 (4.244) (358)

Valle d’Aosta: 3.834 (2.152) (114)

Basilicata: 2.923 (2.121) (135)

Molise: 2.123 (1.335) (107)