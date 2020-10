Nel bollettino coronavirus 31 ottobre 2020 diffuso dalla Protezione Civile troviamo i seguenti dati più importanti raccolti nelle ultime 24 ore:

297 morti

31.758 nuovi casi

5.859 guariti

25.600 l’incremento di attualmente positivi

351.386 attualmente positivi

Il dato totale dall’inizio della pandemia dei deceduti sale a 38.618 persone, quello dei dimessi/guariti sale a 289.426, quello dei casi totali sale a 679.430.

Nuovi casi, morti, tamponi e TI regione per regione

Lombardia: 8.919 nuovi contagi su 46.781 tamponi, 73 morti, 392 in terapia intensiva

Piemonte: 2.887 nuovi contagi su 15.575 tamponi, 28 morti, 174 in terapia intensiva

Emilia Romagna: 2.046 nuovi contagi su 18.943 tamponi, 19 morti, 125 in terapia intensiva

Liguria: 1.068 nuovi contagi su 6.389 tamponi, 25 morti, 57 in terapia intensiva

Veneto: 2.697 nuovi contagi su 18.117 tamponi, 13 morti, 123 in terapia intensiva

Friuli Venezia Giulia:726 nuovi contagi su 6.262 tamponi, 3 morti, 36 in terapia intensiva

Provincia di Bolzano: 547 nuovi contagi su 3.099 tamponi, 4 morti, 18 in terapia intensiva

Provincia di Trento: 390 nuovi contagi su 3.055 tamponi, 1 morto, 9 in terapia intensiva

Valle d’Aosta: 102 nuovi contagi su 404 tamponi, 2 morti, 7 in terapia intensiva

Toscana: 2.540 nuovi contagi su 16.176 tamponi, 25 morti, 163 in terapia intensiva

Lazio: 2.289 nuovi contagi su 25.767 tamponi, 22 morti, 182 in terapia intensiva

Marche: 502 nuovi contagi su 3.195 tamponi, 6 morti, 47 in terapia intensiva

Abruzzo: 450 nuovi contagi su 3.887 tamponi, 8 morti, 29 in terapia intensiva

Campania: 3.669 nuovi contagi su 20.860 tamponi, 14 morti, 168 in terapia intensiva

Umbria: 483 nuovi contagi, su 4.177 tamponi, 5 morti, 43 in terapia intensiva

Basilicata: 114 nuovi contagi su 1.703 tamponi, 1 morto, 8 in terapia intensiva

Molise: 81 nuovi contagi su 653 tamponi, 5 morti, 6 in terapia intensiva

Puglia: 762 nuovi contagi su 6.279 tamponi, 10 morti, 87 in terapia intensiva

Calabria: 202 nuovi contagi su 2.998 tamponi, 2 morti, 10 in terapia intensiva

Sicilia: 952 nuovi contagi su 8.106 tamponi, 18 morti, 122 in terapia intensiva

Sardegna: 325 nuovi contagi su 3.323 tamponi, 13 morti, 39 in terapia intensiva

Bollettino coronavirus 31 ottobre 2020: distribuzione degli attualmente positivi

Per ogni regione qui di seguito sono indicati i casi totali dall’inizio della pandemia, nella prima parentesi il numero di attualmente positivi e nella seconda parentesi l’incremento giornaliero di casi di positività.

Lombardia: 195.744 (82.011) (8.919)

Piemonte: 70.636 (32.824) (2.887)

Veneto: 56.953 (29.179) (2.697)

Emilia-Romagna: 55.841 (23.213) (2.046)

Campania: 55.740 (43.730) (3.669)

Lazio: 46.422 (33.906) (2.289)

Toscana: 44.263 (27.844) (2.540)

Liguria: 28.608 (8.431) (1.068)

Sicilia: 21.758 (14.442) (952)

Puglia: 18.622 (11.393) (762)

Marche: 14.121 (6.105) (502)

Friuli Venezia Giulia: 10.841 (5.132) (726)

Abruzzo: 10.552 (6.203) (450)

Umbria: 10.179 (6.554) (483)

Sardegna: 9.431 (6.055) (325)

P.A. Trento: 9.138 (1.925) (390)

P.A. Bolzano: 8.382 (5.100) (547)

Calabria: 5.065 (3.124) (202)

Valle d’Aosta: 3.240 (1.813) (104)

Basilicata: 2.199 (1.446) (117)

Molise: 1.695 (956) (83)