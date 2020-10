Bollettino coronavirus 25 ottobre 2020: +21.273 nuovi casi, 128 morti. Medici ospedalieri: “Situazione gravissima”

Nel giorno del nuovo DPCM con misure anti-Covid ancora più restrittive i dati del bollettino della Protezione Civile sulla diffusione del coronavirus in Italia confermano il trend che vede ancora in netta salita il numero dei contagi.

Vediamo subito i dati più importanti relativi alle ultime 24 ore:

– 161.880 tamponi effettuati

– 21.273 nuovi casi

– 128 morti

– +80 in terapia intensiva

– 2.086 dimessi/guariti

– 222.241 attualmente positivi (+19.059)

In isolamento domiciliare ci sono 209.027 persone, mentre 12.006 sono ricoverati con sintomi e in terapia intensiva ci sono 1.208 persone.

Carlo Palermo, segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri, l’Anaao-Assomed, ha spiegato com’è la situazione negli ospedali italiani:

E sul nuovo DPMC emanato proprio oggi e in vigore dalla mezzanotte ha commentato:

È un punto di equilibrio tra esigenze economiche e sanitarie, ma potrebbe non bastare. È quasi un lockdown nei fatti ma se non dovessero esserci risultati concreti in termini di riduzione dei contagi, sarà allora inevitabile un lockdown totale. È evidente che la pressione sugli ospedali sta diventando insostenibile, dal momento che è praticamente saltata la possibilità di contenimento dell’epidemia attraverso i servizi territoriali. I tamponi non bastano, l’assistenza domiciliare è pressoché assente con le unità di medici Usca per le cure a casa che presentano problemi di organici, e con il sistema di tracciamento ormai impossibile dato l’altissimo numero di contagi. L’unico presidio al quale i cittadini si stanno rivolgendo in massa sono proprio gli ospedali, che sono però presi d’assalto anche da pazienti poco sintomatici che non avrebbero bisogno di cure ospedaliere o da cittadini che richiedono tamponi.