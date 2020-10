Bollettino coronavirus 24 ottobre 2020: +19.644 positivi, +151 morti

Sono 19.644 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Effettuati 177mila tamponi, circa 5mila in meno rispetto al giorno prima, i nuovi decessi sono 151 (il totale dall’inizio della pandemia è 37.210). Aumentano di 79 unità le terapie intensive a livello nazionale per un totale di 1.128 posati attualmente occupati. I nuovi pazienti ricoverati in reparti Covid sono 738. I nuovi guariti giornalieri sono 2.309, mentre gli attualmente positivi sul territorio dello Stivale sono 203.182.

Lombardia: quasi 5.000 nuovi positivi

Giulio Gallera, assessore al Welfare, aveva già fornito nel pomeriggio i dati relativi alla Lombardia, che rimane la regione con il maggior incremento: +4.959 i positivi, di cui 2.306 sono a Milano (1.010) e provincia; seguono Monza (625) e Varese (508). In terapia intensiva ci sono in tutto 213 pazienti (+7 nelle ultime 24 ore), mentre altre 197 persone sono state ricoverate in altri reparti Covid. Insomma, calano i ricoveri in generale, ma aumentano quelli in terapia intensiva. Dopo la Lombardia, la Regione con più contagi nelle ultime 24 ore è il Veneto (1.729), seguito da Campania (1.718) e Lazio (1.687).

Toscana: impennata di casi, terapie intensive sotto controllo

Situazione difficile anche in Toscana, dove nelle ultime ore sono stati registrati 1.526 nuovi casi. Al momento su 550 posti di terapia intensiva ne sono occupati 80, ragion per cui da questo punto di vista la situazione non è allarmante.