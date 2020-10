Secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia, sono oltre 4.000 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di 36mila tamponi eseguiti. Secondo questi dati, il rapporto tamponi/positivi sale a circa l’11%, rispetto al 9,3% di martedì. Il precedente picco della regione risaliva al 21 marzo con 3.251 positivi, ma allora si facevano molti tamponi in meno. Dei nuovi contagiati, 300 sono ricoverati in reparti Covid, mentre in terapia intensiva si contano 10 nuovi pazienti.

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha annunciato la riapertura degli ospedali temporanei. “Le strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni della Fiera di Milano e di Bergamo riaprono nei prossimi giorni e garantiranno al sistema lombardo i primi 201 posti letto aggiuntivi di cure intensive, che saranno gradualmente occupati”.

Abruzzo: 252 nuovi positivi

Aumentano i casi anche in Abruzzo, che nelle ultime 24 ore sono 252 a fronte di 3.133 tamponi effettuati. Il rapporto tamponi/positivi è quindi dell’8%, mentre i nuovi decessi sono 5. Il numero degli attualmente positivi è di oltre 3.000, di cui 226 si trovano in ospedale, 14 in terapia intensiva.