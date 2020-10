Anche oggi non è confortante il bollettino coronavirus della Protezione Civile con i dati raccolti ed elaborati dal Ministero della Salute. Si registrano, infatti, 10.874 nuovi casi e 89 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti sale così a 36.705, mentre quello dei casi totali è di 434.449. Gli attualmente positivi sono 142.739 in tutta Italia con un incremento di 8.736 rispetto a ieri. Si registrano poi altri 2.046 dimessi/guariti, per un totale di 255.005. Sono stati effettuati 144.737 tamponi. Al momento ci sono 870 persone ricoverate in terapia intensiva, 73 più di ieri.

Ci sono delle annotazioni da fare, perché la Regione Abruzzo ha comunicato un ricalcolo: dai casi totali sono stati sottratti tre positivi, due perché erano stati contagiati due volte nei giorni scorsi e uno perché è in realtà in carico a un’altra regione. La Regione Campania, invece, ha fatto una precisazione sul numero dei deceduti, specificando che è riferito al periodo dal 13 ottobre, chiarimento che si è reso necessario per la tardiva comunicazione dei decessi avvenuti al di fuori del territorio delle rispettive ASL di competenza.

Lombardia, Piemonte e Campania sono le regioni che registrano un maggior incremento di casi: in Lombardia sono stati trovati 2.023 nuovi casi, in Piemonte 1.396 e in Campania 1.312.

Bollettino coronavirus 20 ottobre 2020: i casi regione per regione

Per ogni regione vediamo il totale dei casi dall’inizio della pandemia, poi nella prima parentesi i casi attuali e nella seconda parentesi l’incremento registrato nelle ultime 24 ore:

Lombardia: 130.479 (26.304) (2.023)

Piemonte: 46.319 (11.882) (1.396)

Emilia-Romagna: 41.917 (10.168) (507)

Veneto: 36.843 (10.256) (490)

Campania: 28.724 (19.458) (1.312)

Lazio: 27.151 (16.333) (1.224)

Toscana: 24.600 (11.546) (812)

Liguria: 19.345 (4.484) (907)

Sicilia: 13.228 (7.497) (574)

Puglia: 12.001 (5.730) (295)

Marche: 9.645 (2.182) (89)

P.A. Trento: 7.018 (764) (94)

Friuli Venezia Giulia: 6.636 (1.932) (131)

Abruzzo: 6.534 (2.845) (184)

Sardegna: 6.476 (3.686) (221)

P.A. Bolzano: 5.113 (1.894) (209)

Umbria: 5.103 (2.675) (194)

Calabria: 2.963 (1.252) (94)

Valle d’Aosta: 2.021 (725) (75)

Basilicata: 1.313 (713) (17)

Molise: 1.020 (413) (26)