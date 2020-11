I nuovi casi di positività al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore sono 22.253, ma i tamponi, come spesso accade dopo il weekend, sono stati di meno rispetto ai giorni precedenti, ossia 135mila.

Qui di seguito riportiamo gli altri numeri più importanti e poi vediamo nel dettaglio i dati regionali:

– attualmente positivi 396.512 (+18.383)

– 233 morti

– 3.637 dimessi/guariti

– +83 in terapia intensiva

Con questi dati il totale dei guariti sale a 296.017, il totale dei morti sale a 39.059 e quello dei casi sale a 731.588. In terapia intensiva ci sono 2022 persone in tutta Italia.

Bollettino Coronavirus 2 novembre 2020: i dati regionali

Lombardia: 5.278 nuovi contagi su 24.087 tamponi, 435 in terapia intensiva

Piemonte: 2.003 nuovi contagi su 11.113 tamponi, 21 morti, 196 in terapia intensiva

Veneto: 1.544 nuovi contagi su 7.831 tamponi, 9 morti, 136 in terapia intensiva

Emilia Romagna: 1.652 nuovi contagi su 10.299 tamponi, 17 morti, 138 in terapia intensiva

Liguria: 599 nuovi contagi su 2.846 tamponi, 9 morti, 57 in terapia intensiva

Friuli Venezia Giulia: 218 nuovi contagi su 2.557 tamponi, 5 morti, 37 in terapia intensiva

Valle d’Aosta: 122 nuovi contagi su 506 tamponi, 5 morti, 12 in terapia intensiva

Provincia di Bolzano: 437 nuovi contagi su 2.279 tamponi, 4 morti, 23 in terapia intensiva

Provincia di Trento: 187 nuovi contagi su 987 tamponi, 3 morti, 11 in terapia intensiva

Toscana: 2.009 nuovi contagi su 12.017 tamponi, 24 morti, 182 in terapia intensiva

Lazio: 1.859 nuovi contagi su 19.574 tamponi, 23 morti, 185 in terapia intensiva

Umbria: 193 nuovi contagi su 628 tamponi, 5 morti, 46 in terapia intensiva

Marche: 373 nuovi contagi su 1.773 tamponi, 4 morti, 50 in terapia intensiva

Abruzzo: 478 nuovi contagi su 3.537 tamponi, 2 morti, 33 in terapia intensiva

Campania: 2.861 nuovi contagi su 15.632 tamponi, 24 morti, 171 in terapia intensiva

Molise: 101 nuovi contagi su 726 tamponi, nessun morto, 5 in terapia intensiva

Basilicata: 111 nuovi contagi, 2 morti, 1.605 tamponi, 14 in terapia intensiva

Puglia: 626 nuovi contagi su 4.060 tamponi, 9 morti, 88 in terapia intensiva

Calabria: 254 nuovi contagi su 2.440 tamponi, 1 morto, 19 in terapia intensiva

Sicilia: 1.024 nuovi contagi su 8.034 tamponi, 18 morti, 142 in terapia intensiva

Sardegna: 324 nuovi contagi su 3.367 tamponi, un morto, 43 in terapia intensiva

Bollettino Coronavirus 2 novembre 2020: la distribuzione degli attualmente positivi

Qui di seguito riportiamo, per ogni regione, il totale dei casi, poi il numero di attualmente positivi nella prima parentesi e il numero dell’incremento giornaliero nella seconda parentesi.

Lombardia: 209.629 (94.418) (5.278)

Piemonte: 74.663 (36.095) (2.003)

Campania: 62.461 (48.770) (2.861)

Veneto: 60.797 (32.933) (1.544)

Emilia-Romagna: 59.249 (26.492) (1.652)

Lazio: 50.632 (37.783) (1.859)

Toscana: 48.651 (31.735) (2.009)

Liguria: 29.943 (9.294) (599)

Sicilia: 23.877 (16.064) (1.024)

Puglia: 19.928 (12.569) (626)

Marche: 15.177 (7.042) (373)

Abruzzo: 11.519 (7.091) (478)

Friuli Venezia Giulia: 11.462 (5.553) (218)

Umbria: 11.140 (7.326) (193)

Sardegna: 10.154 (6.653) (324)

P.A. Trento: 9.535 (2.169) (187)

P.A. Bolzano: 9.353 (6.060) (437)

Calabria: 5.564 (3.605) (254)

Valle d’Aosta: 3.497 (2.012) (122)

Basilicata: 2.460 (1.695) (111)

Molise: 1.897 (1.153) (101)