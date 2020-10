Sono 10.010 i nuovi positivi al coronavirus. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute, che sottolinea anche che nelle ultime 24 ore siano stati effettuati oltre 150mila tamponi. Sono 55 i nuovi deceduti, per un totale da inizio emergenza di 36.427. I pazienti in terapia intensiva sono 638, le Regioni che hanno registrato il maggior incremento di positivi sono Lombardia (2.419), Campania (1.261) e Piemonte (821).

Campania: record di nuovi casi

Record di contagi in Campania dall’inizio della pandemia: sono 1.261 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, contro i 1.127. Aumentano anche i tamponi, che salgono da 13.780 a 14.422. “Le mezze misure non servono più a niente – dichiara il governatore Vincenzo De Luca in diretta Facebook – prima prendiamo decisioni forti meglio è. Se tardiamo ci avviciniamo al momento in cui saremo costretti a prendere decisioni ancora più gravi ma con l’acqua alla gola. E’ responsabile prendere oggi decisioni difficili senza attendere oltre”.