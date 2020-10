Bollettino coronavirus 11 ottobre 2020: 5.456 nuovi casi, 1.184 guariti

Sono 5.456 i casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, leggermente in calo rispetto al dato di ieri, quando i nuovi positivi sono stati 5.724. Calano anche i tamponi, che da 130mila scendono a 104.658. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, i nuovi decessi sono 26 con il totale dei morti dall’inizio della pandemia che giunge a quota 36.166. Su anche il numero dei guariti, che sono stati oggi 1.184.

Quanto ai dati delle singole regioni, la Lombardia è quella con il maggior numero di nuovi positivi, 1.032; seguono Campania (633) e Toscana (517). Quanto ai ricoverati in terapia intensiva, nelle ultime 24 ore sono 30 i nuovi pazienti, per un totale nazionale di 420. Gli attualmente positivi salgono di 4.246 per un totale di 79.075, di cui 4.519 sono ricoverati nei reparti ordinati (+183) e 74.136 sono in isolamento domiciliare (+4.033).

Arcuri: “Non ci saranno altri lockdown”

Domenico Arcuri, il commissario all’emergenza, nega però che sia in vista un nuovo lockdown nazionale. “Oggi non ci sono le condizioni per tornare al lockdown. C’è bisogno di prendere tutti coscienza e farci carico di un necessario incremento di responsabilità. Il 31 marzo – sottolinea durante la trasmissione Mezz’ora in più – c’erano in terapia intensiva 4.023 pazienti, ieri 10 ottobre ce n’erano 390. È il segno della risposta che il sistema ha dato rispetto all’epidemia e negarla vuol dire che si è poco informati”.