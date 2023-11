L’informazione e le esclusive di Triboo arrivano anche sull’app Squid

Dopo il restyling grafico di TVblog, Cineblog e Soundsblog, in casa Triboo arriva un’altra grande novità: l’informazione indipendente che da anni caratterizza le principali testate dell’azienda, da quelle di spettacolo a quelle finanziarie, passando per quelle dedicate all’ambiente e all’alimentazione, può vantare da oggi anche una collaborazione con Squid, l’applicazione mobile e gratuita per tenersi informati e interagire con le ultime notizie dal proprio smartphone direttamente sui siti internet dei giornali.

Disponibile gratuitamente in 45 Paesi del mondo per dispositivi Android e iOS, Squid trasforma i lettori in dei veri e propri caporedattori del proprio feed di notizie: al primo accesso all’app è possibile scegliere tra 100 categorie di notizie differenti tra cui televisione, spettacolo, musica, sport, moda, tecnologia o notizie internazionali e ricevere le notizie più interessanti un’unica applicazione.

La personalizzazione è uno dei punti di forza di Squid: si può scegliere di seguire o non seguire ogni argomento in ogni momento, semplicemente cliccando l’icona vicino a ogni argomento nella lista delle categorie, selezionare l’ordine con cui visualizzare le notizie e bloccare le fonti da cui non si vogliono più ricevere notizie, ma anche condividere le notizie più interessanti e accattivanti coi propri contatti attraverso Facebook, Messenger, Snapchat, Twitter, Whatsapp o LinkedIn.

Tra le tanti fonti accuratamente selezionate da Squid oggi ci sono anche le tre principali testate di spettacolo di Blogo: le notizie di tv e le anteprime di TVBlog, tutti gli aggiornamenti musicali di Soundsblog e gli approfondimenti sul cinema di Cineblog, così come le informazioni economiche e finanziarie di PMI, di Borse.it, Finanzaonline.com, Finanza.com e Wallstreetitalia. le ultime novità su ambiente e salute di Greenstyle e il mondo della cucina di Agrodolce. È sufficiente aprire l’app di Squid, selezionare le categorie di proprio interesse e ritrovarsi subito l’informazione di Triboo a portata di mano.

Per entrare subito nel mondo di Squid potete scaricare l’applicazione per Android a questo indirizzo, mentre quella per iOS è disponibile qui.