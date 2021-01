Australia, Google e Facebook verso l’addio?

Il motore di ricerca Google e il social network Facebook potrebbero decidere di lasciare l’Australia se il Parlamento approvasse una nuova legge, già presentata dal Governo, che obbligherebbe tali piattaforme a pagare gli editori e i giornali per i contenuti giornalistici che diffondono.

I rappresentanti Google, audita al Senato australiano con Facebook, hanno dichiarato che se la legge passerà i suoi 19 milioni di utenti australiani potrebbero avere grosse difficoltà, sia a usare il motore di ricerca (Google controlla il 95% di tutte le query in Australia) che a navigare su YouTube, di proprietà proprio di Google. Melanie Silva, responsabile di Google in Australia e Nuova Zelanda, ha motivato tale possibilità con ragioni finanziarie ed economiche: “Se questa versione della legge dovesse entrare in vigore, l’inimmaginabile rischio finanziario e operativo non ci darebbe altra scelta che non mettere più a disposizione Google Search in Australia”.

Il disegno di legge australiano

Il disegno di legge è stato presentato dal Governo australiano al Parlamento nel dicembre scorso. L’idea alla base della legge è che le entrate pubblicitarie ottenute dalle piattaforme digitali grazie alla diffusione di contenuti giornalistici dovrebbero essere condivise con chi quei contenuti giornalistici li scrive. Al momento, lamentano gli editori e il governo, questo non avviene nonostante le news rappresentino per Google e Facebook una miniera d’oro e senza di esse Google e Facebook sarebbero molto più poveri di contenuti. E, di conseguenza, poco interessanti per i loro utenti.

Il confronto con le autorità australiane e lo scontro aperto con gli editori del paese, tra cui il potentissimo Rupert Murdoch con la sua NewsCorp (che controlla il 57% dei media dell’isola), va avanti da settimane ma fino ad oggi non ha prodotto nessun accordo. E dopo le parole di oggi il rischio è che la situazione vada in stallo: il primo ministro australiano Scott Morrison ha parlato apertamente di “minacce” da parte del motore di ricerca.

“L’obiettivo della legge è quello di affrontare la posizione di contrattazione ineguale tra le aziende dei media australiani e le grandi piattaforme digitali, che hanno un chiaro potere di forza sul mercato” ha spiegato Rod Sims, presidente dell’Antitrust australiana, al New York Times.

Come funziona da altre parti?

La polemica australiana è esplosa proprio nel giorno in cui, in Francia, proprio Google ha siglato un accordo per la protezione del copyright con l’Alleanza della stampa d’informazione generalista francese. Un accordo che fissa i principi con i quali saranno poi negoziati successivamente i singoli accordi tra Google e gli editori francesi. L’obiettivo è consentire ai giornali di entrare in Google News Showcase, piattaforma in cui vengono mostrati articoli scelti da redazioni considerate affidabili e prestigiose.

Un accordo storico ma che non avrebbe grandi effetti sulle eventuali “pretese” degli editori francesi, che sarebbero comunque costretti a fare causa a Google e trascinarsi in cause lunghe anni nei tribunali d’Oltralpe.