Attentato a Nizza: almeno tre morti. Vittime decapitate e sgozzate

A Nizza, nei pressi della nota Chiesa di Notre-Dame, c’è stato stamattina, giovedì 29 ottobre 2020, un attacco all’arma bianca. Secondo le prime notizie diffuse dai media francesi ci sarebbero almeno tre morti e tra di loro una donna, funzionaria della polizia, che sarebbe stata decapitata. Due dei morti si trovavano dentro la Chiesa.

La polizia è riuscita a bloccare l’assassino e, poiché è ferito, lo ha portato in ospedale. Il sindaco di Nizza Christian Estrosi, ha detto:

Grazie alla polizia municipale che ha catturato l’autore dell’accoltellamento.

Il sindaco ha anche spiegato che il killer, durante l’attacco e dopo, gridava “Allah Akbar” e questo fa pensare che si tratti dell’ennesimo attacco di matrice terroristica.

Intanto a Place Beauvau, sede parigina del ministero dell’Interno, è stata avviata una cellula di crisi e dovrebbero arrivare anche il Presidente Emmanuel Macron, che proprio ieri sera ha annunciato che da domani in Francia scatterà un nuovo lockdown, e il Premier Jean Castex. Macron, inoltre, si recherà al più presto a Nizza.

Intanto all’Assemblea Nazionale è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime di questo ennesimo attentato di cui, ovviamente, nelle prossime ore saranno chiarite le modalità e il movente.

Attacco a Nizza all'arma bianca: la fotogallery

Ricordiamo che Nizza è stata teatro di un altro atroce attentato il 14 luglio 2016, quando un autocarro si è abbattuto sulle persone che passeggiavano nella promenade des Anglais. Ci furono ben 87 morti e 458 feriti. Tra i morti anche l’attentatore, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, tunisino residente in Francia con dei precedenti, non per terrorismo. L’attentato però fu rivendicato dall’ISIS e organizzato da un membro dello Stato Islamico che s trovava in Siria.

(In aggiornamento)