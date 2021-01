AstraZeneca-Ue, scontro totale. L’azienda: “Nessun obbligo con lì

Lo scontro tra l’Unione Europea e AstraZeneca si fa sempre più duro. La casa farmaceutica ha infatti deciso di non partecipare all’incontro fissato per il pomeriggio di oggi, con le autorità comunitarie, in cui si sarebbe discusso del piano di distribuzione dei vaccini. Il meeting, che inizialmente sembrava saltato, dovrebbe invece tenersi domani, su pressione della Ue. Ma perché questa tensione?

I primi ritardi

Il tutto nasce dall’annuncio, da parte sia di AstraZeneca che di Pfizer, di ritardi nella distribuzione in Europa rispetto alla tabella di marcia. In particolare, proprio AstraZeneca aveva dichiarato che, nel primo trimestre del 2021, nella Ue ci sarebbe stato un taglio del 60% delle dosi rispetto a quanto inizialmente previsto. Un intoppo che, chiaramente, non è piaciuta né a Bruxelles né ai vari governi nazionali, e che avrebbe (ha) comportato ritardi di almeno un mese nelle campagne vaccinali. Per capirci, l’intera Ue avrebbe avuto 31 milioni di dosi contro le 80 stabilite, l’Italia sarebbe passata da 16 a 3,4. Il sospetto della Commissione Europea è che, quindi, dietro il rallentamento ci sia la scelta dell’azienda di vendere al miglior offerente le dosi di vaccino prodotte e da produrre. Proprio per questo motivo Stella Kyriakides, commissaria europea alla salute, ha chiesto ad AstraZeneca di fornire indicazioni specifiche sulle dosi prodotte e le consegne effettuate. Addirittura, per evitare mosse scorrette da parte delle case farmaceutiche, la Commissione sta pensando di mettere in piedi un sistema per obbligare i produttori di vaccini nei Paesi Ue a ottenere delle autorizzazioni preventive per poter esportare i vaccini fuori dall’Unione. Una norma che andrebbe a colpire direttamente AstraZeneca, il cui vaccino è prodotto in parte in Belgio. Un primo incontro tra l’azienda e Kyriakides, tenutosi martedì 26, era stato definito dalla commissaria “insoddisfacente”: ” I produttori di vaccini hanno responsabilità sociali e contrattuali a cui devono attenersi”.

Discussions with @AstraZeneca today resulted in dissatisfaction with the lack of clarity and insufficient explanations. EU Member States are united: vaccine developers have societal and contractual responsibilities they need to uphold. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 25, 2021

La risposta dell’azienda

A questo punto entra in ballo AstraZeneca, attraverso un’intervista che il suo ceo, Pascal Soriot, a rilasciato ad alcuni quotidiani europei (per l’Italia, Repubblica):

“Con l’Unione Europea non abbiamo nessun obbligo. Regno Unito e Ue hanno due catene produttive diverse, e quelle britanniche sono più efficienti perché sono partite prima. Nel nostro contratto c’è scritto chiaramente ‘best effort’, cioè ‘faremo de nostro meglio’. Abbiamo deciso di usare quella formula perché l’Unione Europea voleva la stessa capacità produttiva del Regno Unito, nonostante il contratto fosse stato firmato tre mesi dopo. Non è un obbligo contrattuale, ma un impegno a fare il massimo. Sapevamo sarebbe stato difficile, infatti ora abbiamo un po’ di ritardo”

In particolare, Soriot sostiene che l’azienda stia avendo dei problemi nella prima delle due fasi necessarie alla produzione del vaccino. La prima fase, quella della creazione del principio attivo, viene fatta in due stabilimenti (Belgio e Olanda), la seconda, quella della resa in farmaco, è fatta in Germania e in Italia (Anagni). Soriot ha spiegato come le difficoltà ci siano nella prima fase: “Alcuni siti generano più raccolto, altri meno, come accaduto in Europa. Questo succede quando la produzione aumenta a centinaia di migliaia di dosi di nuovo vaccino“. Per il ceo, queste disfunzionalità hanno causato due mesi di ritardo, “ma risolveremo questi problemi”.

Una versione che convince poco l’Unione Europea, che continua a chiedere all’azienda informazioni più dettagliate sulle difficoltà riscontrate, considerando anche che nel Regno Unito (dove vengono prodotti i vaccini AstraZeneca lì distribuiti) la produzione va avanti a ritmi sostenuti. Soriot ha dichiarato, nella stessa intervista, che le dosi prodotte in Uk non saranno esportate altrove. Come risposta, quindi, la Ue ha chiesto ad AstraZeneca di rendere pubblico il contratto (che pubblico non è) per cui è prevista la consegna di 400 milioni di dosi nel continente. E dire che questo vaccino deve ancora essere approvato nella Ue: per quanto già utilizzato in Gran Bretagna, non è ancora stato approvato dall’Ema (agenzia europea del farmaco) a differenza di quelli Pfizer-BionTech e Moderna.